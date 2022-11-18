Полезная нагрузка и Снупи. Топ-6 странных вещей, которые полетели на корабле Orion на Луну (фото)

Беспилотный космический корабль не имеет экипажа из людей на борту, но это не значит, что он полетел пустым.

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На борту космического корабля Orion, который отправился к Луне 16 ноября, с помощью ракеты SLS, находится целый набор интересных предметов, которые предназначены для выполнения разных научных исследований, пишет Space.

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Миссия Artemis 1 является первым этапом лунной программы NASA, которая предполагает, что уже через несколько лет люди снова вернутся на Луну. И не просто вновь ее посетят, а начнут строительство постоянной базы на спутнике Земли. Как уже писал Фокус, 16 ноября 2022 года, ракета Space Launch System отправила в космос космический корабль Orion. Несмотря на то, что он полетел без человеческого экипажа, это не означает, что он пустой. Представляем топ-6 необычных предметов, которые полетели в космос в рамках исторической миссии.

Снупи

[ + – ] Пес Снупи Фото: NASA

В космос полетел игрушечная собака по имени Снупи, которая была героем американских комиксов и анимационных сериалов с 1950 по 2000 год. Эта игрушка одета в копию костюма, в который облачатся будущие астронавты миссий Artemis 1 и Artemis 2. В данном случае Снупи выполняет роль индикатора невесомости в космическом корабле Orion.

Четыре фигурки LEGO

[ + – ] Четыре фигурки LEGO Фото: LEGO

Фигурки из конструктора LEGO корабля Orion представляют собой игрушечный экипаж, за которым будут следить наземные диспетчеры компании LEGO. Они даже имеют имена – Кейт, Кайл, Джулия и Себастьян. Компания LEGO с помощью этих фигурок будет демонстрировать пребывание в космосе "людей" в рамках своей образовательной программы для взрослых и детей.

Барашек Шон

[ + – ] Барашек Шон Фото: ESA

Еще одним пассажиром космического корабля является герой популярного в мире британского анимационного сериала – Барашек Шон, который представлен в виде мягкой игрушки. Шон также, как и Снупи, одет в космический костюм, идентичный настоящему.

Три манекена

[ + – ] На борту космического корабля Orion находятся 3 манекена, которые созданы по образу и подобию человека Фото: NASA

На борту космического корабля Orion находятся 3 манекена, которые созданы по образу и подобию человека. Они одеты в костюмы настоящих астронавтов и к ним прикреплены специальные датчики. С их помощью ученые хотят узнать, как на будущих астронавтов повлияет космическое и солнечное излучение и насколько хорошо костюмы смогут их защитить от этих явлений. Манекены даже имеют имена – Кампос, Хельга и Зоар.

Дрожжи

[ + – ] Космический аппарат BioSentinel Фото: NASA

Живые организмы, а именно дрожжи, отправились в космос не совсем на борту космического корабля Orion. Они помещены были в специальный космический аппарат под названием BioSentinel, который был закреплен, как и Orion в верхней части ракеты SLS. То есть они были соседями и поэтому аппарат попадает в этот топ.

BioSentinel отправился в путешествие вокруг Солнца по орбите, которая почти совпадает с орбитой Земли. Ученые хотят узнать, как космическое излучение повлияет на дрожжи в таком далеком космосе. Клетки дрожжей, как и клетки человека, несут генетическую информацию в виде двойных цепочек ДНК. Таким образом, эти микроорганизмы представляют собой модельный организм, который позволит понять, как излучение влияет на людей в тех же условиях.

Охотник за водой

[ + – ] Космический аппарат Lunar IceCube Фото: NASA

Еще одним соседом корабля Orion был крошечный аппарат Lunar IceCube, который будет искать водяной лед на поверхности Луны и следы водяного пара в ее атмосфере.

NASA хочет найти источники воды и другие полезные ресурсы на нашем спутнике, чтобы их могли использовать астронавты во время длительного пребывания на Луне. Таким образом можно уменьшить количество груза, необходимого для полета на Луну.

Как уже писал Фокус космический корабль Orion по пути на Луну успел прислать свое первое "селфи", а также показал, как наша планета выглядит из космоса.