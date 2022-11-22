Космический корабль Orion достиг Луны и скоро побьет рекорд расстояния от Земли (видео)

В рамках миссии Artemis 1 космический корабль успешно преодолел первый этап полета, теперь нужно достичь точки космоса, где еще не бывал ни один подобный аппарат.

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Через неделю после запуска с Земли комический корабль Orion, запуск которого обошелся NASA в 4 млрд долларов, достиг Луны и подошел к нашему спутнику очень близко. Теперь ему нужно выйти на удаленную орбиту вокруг Луны, чтобы побить рекорд, установленный космическим кораблем "Аполлон-13" еще в 1970 году, пишет The Guardian.

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Космический корабль Orion продолжает свой 25-дневный полет и в понедельник, 21 ноября, он приблизился к Луне на расстояние в 128 км от ее поверхности. После этого корабль снова запустил свои двигатели, чтобы отправиться на более далекую орбиту вокруг Луны, где еще не бывал ни один космический корабль предназначенный для полета человека.

[ + – ] Через неделю после запуска с Земли комический корабль Orion, запуск которого обошелся NASA в 4 млрд долларов, достиг Луны и приблизился к нашему спутнику очень близко. Теперь ему нужно выйти на удаленную орбиту вокруг Луны, чтобы побить рекорд, установленный космическим кораблем "Аполлон-13" еще в 1970 году Фото: NASA

То, что Orion достиг Луны, является исторический событием для человечества, ведь это произошло впервые за 50 лет с момента окончания программы NASA "Аполлон". Теперь у NASA есть новая лунная программа – Artemis ("Артемида"), и запуск корабля Orion в космос, который произошел еще 16 ноября, как уже писал Фокус, ознаменовала собой старт первого этапа этой программы – Artemis 1.

Пока что космический корабль Orion отправился в полет без экипажа, но он полетел не абсолютно пустым, как уже писал Фокус. Через 2 года на борту этого корабля будут уже находиться астронавты, которые станут свидетелями всех маневров, которые выполняет сейчас Orion. И только примерно в 2025 или в 2026 году первые в 21 веке астронавты, среди которых будет первая женщина, осуществят высадку на Луну.

Что касается данного полета корабля Orion, то он приблизился к Луне на максимальное расстояние с ее обратной стороны, прежде чем запустить свои двигатели и отправиться дальше. Из-за его местоположения команда миссии на Земле на полчаса потеряла связь с кораблем. После восстановления связи, ученые убедились, что корабль работает нормально и продолжает свой полет. При этом до запуска двигателей, Orion летел со скоростью почти 8 200 км/час, а после ускорения он набрал скорость чуть более 9000 км/час.

Во время своего приближения к Луне Orion сделал серию снимков нашего спутника и в кадр также попала Земля. Фотографии из космоса, как уже писал Фокус, космический корабль присылал еще на прошлой неделе.

Теперь Orion взял курс на очень далекую орбиту вокруг Луны, где еще не бывал ни один космический корабль, предназначенный для полетов человека. Уже в понедельник, 28 ноября, он будет находится на расстоянии в 432 000 км от Земли. Таким образом Orion побьет печальный рекорд корабля "Аполлон-13", который находился на расстоянии в чуть более 400 000 км от Земли в 1970 году. Но это было связано с критической ситуацией, вызванной аварией на борту, и астронавтам пришлось выйти на такую орбиту, чтобы вернуться на Землю.

Но в понедельник, 21 ноября, Orion находился на расстоянии в 370 тысяч км от Земли и пролетел над местами высадки астронавтов миссий "Аполлон-11", "Аполлон-12" и "Аполлон-14". Это были первые в истории человечества полеты в космос, результатом которых стала успешная высадка на Луну.

Миссия Artemis 1 закончится 11 декабря 2022 года, когда космический корабль Orion после своего успешного полета вокруг Луны, вернется на Землю и спустится в воду у берегов штата Калифорния, США.

Как уже писал Фокус, в NASA заявили, что люди смогут жить на Луне уже до конца 2020-х годов. Это станет результатом третьего этапа программы Artemis и в случае его успеха, люди смогут находится на спутнике Земли длительное время.