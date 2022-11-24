Абонент недоступен. NASA потеряло связь с аппаратом Orion многомиллиардной лунной миссии

Специалисты на Земле почти час не могли связаться с аппаратом, который был запущен в рамках миссии Artemis 1.

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Минувшей ночью NASA неожиданно потеряло связь с космическим аппаратом Orion, запущенный к Луне в рамках миссии Artemis 1. Об этом сообщает NASA.

Передача данных была прервана между кораблем и Центром управления полетами NASA в Космическом центре Джонсона почти на час. Отмечается, что связь с Orion не удавалось восстановить с 1:09 утра по восточному времени до 1:56 утра по восточному времени.

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Сбой произошел в то время, когда сотрудники NASA работали с каналом связи между аппаратом и набором антенн Deep Space Network. Именно они отвечают за связь корабля с наземным управлением.

На данный момент Orion продолжает свое путешествие к Луне и обратно, которое будет длиться 25,5 дней. В минувший понедельник корабль совершил успешный облет Луны, во время которого NASA запланировано потеряла связь с Orion на 34 минуты, поскольку капсула оказалась с противоположной стороны спутника. Именно этот пролет стал самым близким, сейчас же аппарат находится на пути к своей самой дальней орбите. Ожидается, что на эту орбиту аппарат выйдет 25 ноября.

Что же касается возникшей проблемы, то NASA пока точно не может назвать ее причины. Сейчас специалисты изучают данные от аппарата, которые были получены до и после произошедшего сбоя.

Отмечается, что проблему удалось решить со стороны Центра управления полетами на Земле, то есть Orion так и не исправил проблему на своей стороне. Данные, которые записывались Orion во время отключения, будут тщательно изучены специалистами.

В целом связь с аппаратом стабилизировалась и в NASA не ждут новых отключений. За последние 8 дней полета команда миссии уже устранила более дюжины проблем, связанных с аппаратом, но ни одна из них не была критической.

По словам руководителя миссии Artemis 1 Майка Сарафина, команде еще предстоит разобраться в последней возникшей проблеме.

В случае, если остальная часть путешествия Orion пройдет гладкой, аппарат столкнутся с самым большим испытанием. Речь идет о входе аппарата в атмосфере Земли.

Успех этой миссии должен проложить путь для следующей — Artemis 2, в ходе которой на борту корабля будет находиться астронавт. В NASA ожидают, что вторая миссия будет запущена в конце 2024 года.

Напомним, недавно NASA показало снимки, сделанные Orion во время его близкого пролета около Луны. Аппарат находился на расстоянии 128 км от поверхности спутника.