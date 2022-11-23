Посадка не вдалася. Один із космічних апаратів місії Artemis 1 "помер", не долетівши до Місяця

Японський місячний посадковий апарат так і не здійснив свою важливу місію.

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Посадковий апарат OMOTENASHI, який створили в Японському космічному агентстві (JAXA), так і не долетів до Місяця, щоб продемонструвати нову технологію посадки на супутник Землі. Він вирушив у космос разом із кораблем Orion у межах місії Artemis 1, але вчені не змогли встановити з ним зв'язок, пише Futurism.

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Як уже писав Фокус, минулого тижня відбулася історична подія: NASA відправило до Місяця ракету SLS, яка вивела в космос безпілотний корабель Orion, а також кілька космічних апаратів, призначених для наукових досліджень.

Фокус уже писав докладно про те, про деякі з цих апаратів, а також про те, що із собою відвіз до Місяця космічний апарат Orion. Останній, до речі, як уже писав Фокус, успішно досяг Місяця і незабаром вийде на дуже віддалену орбіту навколо нашого супутника і буде далі від Землі, ніж будь-який подібний апарат.

Але досягти Місяця та здійснити посадку на його поверхні не вдалося маленькому космічному апарату OMOTENASHI, вагою всього 1 кг, який розробили японські вчені. Він був також відправлений у космос на ракеті SLS у межах першого етапу місячної програми NASA Artemis.

[ + – ] Але досягти Місяця та здійснити посадку на його поверхні не вдалося маленькому космічному апарату OMOTENASHI, вагою всього 1 кг, який розробили японські вчені. Він був також відправлений у космос на ракеті SLS у межах першого етапу місячної програми NASA Artemis Фото: JAXA

Цей апарат повинен був вийти на орбіту Місяця, а потім від нього відокремився посадковий модуль, який приземлився б на поверхні нашого супутника. Таку технологію висадження японські вчені вже перевірили під час дослідження астероїда Рюгу за допомогою апарату "Хаябуса 2".

У заяві керівників проєкту OMOTENASHI сказано, що цей космічний апарат мав здійснити посадку ще 21 листопада, але зв'язок із ним було втрачено та відновити його не вдалося. Тому вчені заявили про припинення цієї місії.

Якби цей апарат висадився на Місяці, то він став першим японським космічним апаратом, який здійснив посадку на поверхню супутника Землі.

Згідно із заявою NASA, інші космічні апарати, запущені в межах місії Artemis 1, зокрема BioSentinel, призначений для вивчення впливу космічного випромінювання на живі організми, продовжують свою подорож у космосі.

Але OMOTENASHI був єдиним апаратом, який мав здійснити посадку на місячну поверхню. Науковці сподівалися, що з його допомогою можна буде краще вивчити процес посадки дуже маленьких апаратів на поверхню космічних тіл для використання цих знань у майбутніх місіях.

Якби все пішло за планом, Японія стала б четвертою країною, яка посадила свій апарат на Місяці.