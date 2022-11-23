Посадка не удалась. Один из космических аппаратов миссии Artemis 1 "умер", не долетев до Луны

Японский лунный посадочный аппарат, так и не осуществил свою важную миссию.

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Посадочный аппарат OMOTENASHI, который создали в Японском космическом агентстве (JAXA), так и не долетел до Луны, чтобы продемонстрировать новую технологию посадки на спутник Земли. Он отправился в космос вместе с кораблем Orion в рамках миссии Artemis 1, но ученые не смогли установить с ним связь, пишет Futurism.

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Как уже писал Фокус, на прошлой неделе состоялась историческое событие: NASA отправило к Луне ракету SLS, которая вывела в космос беспилотный корабль Orion, а также несколько космических аппаратов, предназначенных для научных исследований.

Фокус уже писал подробно о том, о некоторых из этих аппаратов, а также о том, что с собой увез к Луне космический аппарат Orion. Последний кстати, как уже писал Фокус, успешно достиг Луны и вскоре выйдет на очень удаленную орбиту вокруг нашего спутника и будет находится дальше от Земли, чем любой подобный аппарат.

Но достичь Луны и осуществить посадку на ее поверхности не удалось маленькому космическому аппарату OMOTENASHI, весом всего в 1 кг, который разработали японские ученые. Он был также отправлен в космос на ракете SLS в рамках первого этапа лунной программы NASA Artemis.

[ + – ] Но достичь Луны и осуществить посадку на ее поверхности не удалось маленькому космическому аппарату OMOTENASHI, весом всего в 1 кг, который разработали японские ученые. Он был также отправлен в космос на ракете SLS в рамках первого этапа лунной программы NASA Artemis Фото: JAXA

Этот аппарат должен был выйти на орбиту Луны, а затем от него отделился бы посадочный модуль, который приземлился бы на поверхности нашего спутника. Такую технологию посадки японские ученые уже проверили во время исследования астероида Рюгу с помощью аппарата "Хаябуса 2".

В заявлении руководителей проекта OMOTENASHI сказано, что этот космический аппарат должен был осуществить посадку еще 21 ноября, но связь с ним была потеряна и восстановить ее не удалось. Поэтому ученые заявили о прекращении данной миссии.

Если бы этот аппарат высадился на Луне, то он бы стал первым японским космическим аппаратом, который совершил посадку на поверхность спутника Земли.

Согласно заявлению NASA, другие космические аппараты, запущенные в рамках миссии Artemis 1, в том числе BioSentinel, который предназначен для изучения влияния космического излучения на живые организмы, продолжают свое путешествие в космосе.

Но OMOTENASHI был единственным аппаратом, который должен был осуществить посадку на лунную поверхность. Ученые надеялись, что с его помощью можно будет лучше изучить процесс посадки очень маленьких аппаратов на поверхность космических тел для использования этих знаний в будущих миссиях.

Если бы все пошло по плану, то Япония стала бы четвертой страной, которая посадила свой аппарат на Луне.