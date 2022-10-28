Не мертва планета. Вчені виявили підземну активність на Марсі: у чому суть

Нове дослідження припускає, що вулканічна активність на Марсі спостерігалася набагато пізніше, ніж вважали вчені.

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На Марсі під поверхнею, на глибині 5,5 метрів, досі може текти лава. Таке припущення висловили вчені на основі нових даних, які припускають, що протягом останніх 50 тисяч років на Марсі відбувалася вулканічна активність. Але попередні дані вказували на те, що останнє виверження вулкана на Червоній планеті відбулося 4 млрд років тому, пише Daily Mail.

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Марс, можливо, не така і мертва планета, як довгий час вважали вчені. Нове дослідження передбачає, що на глибині 5,5 метрів під поверхнею тут все ще може текти лава внаслідок виверження вулкана за останні 50 тисяч років.

Міжнародна група вчених проаналізувала дані від кількох десятків недавніх марсотрусів і деякі з них могли бути викликані лише гарячим джерелом, таким як розплавлена лава. Дані з орбітальних апаратів показують наявність темних відкладень, які свідчать про вулканічний регіон.

[ + – ] Марс, можливо, не така і мертва планета, як довгий час вважали вчені. Нове дослідження передбачає, що на глибині 5,5 метрів під поверхнею тут все ще може текти лава внаслідок виверження вулкана за останні 50 тисяч років Фото: NASA

Якщо нове відкриття знайде підтвердження, то вченим доведеться переписати історію Марса, адже зараз припускають, що вивержень вулканів на Червоній планеті не було останніх 4 млрд років.

"Ми виявили геологічні свідчення пізнішої вулканічної активності, яка відбувалася можливо протягом останніх 50 000 років", — говорить Саймон Штелер зі Швейцарської вищої технічної школи Цюріха, Швейцарія.

Вчені досліджували серію маротрусів, що сталися в регіоні під назвою Cerberus Fossae. Ця область є кількома майже паралельними тріщинами, які утворені розломами в марсіанській корі.

[ + – ] Вчені досліджували серію маротрусів, що сталися в регіоні під назвою Cerberus Fossae. Ця область є кількома майже паралельними тріщинами, які утворені розломами в марсіанській корі Фото: NASA

Деякі попередні дослідження вже припускали, що в цьому регіоні могла відбуватися вулканічна активність протягом останніх 10 млн років.

"Можливо, наші дані вказують на залишки колись активного вулканічного регіону, а можливо лава все ще рухається на глибині до 6 метрів під поверхнею", — говорить Штелер.

Вчені вважають, що досліджуваний регіон на Марсі може бути унікальним геологічним утворенням, сформованою відносно недавніми вулканічними процесами.

За словами Штелера, потрібно здійснити додатковий аналіз, але попередні дані вже інтригують.

Як писав Фокус, дані двох космічних апаратів показали, в Марс врізалися два величезні метеорити. Внаслідок цих ударів з'явилися кратери діаметром понад 100 метрів.

Також Фокус писав про те, що вченим удалося розгадати сторічну таємницю марсіанського метеорита. І в цьому їм допомогла наявність земної органіки у цьому космічному камені.