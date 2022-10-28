У Марс врізалися два величезні метеорити: з'явилися кратери діаметром більше 100 метрів (фото)

Відразу два космічні апарати, один на поверхні, а інший на орбіті Марса, стали свідками катастрофічної події.

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Посадковий апарат InSight і орбітальний апарат Mars Reconnaissance Orbiter зафіксували на Марсі падіння найбільших метеоритів, внаслідок чого на поверхні утворилися величезні кратери діаметром майже 150 метрів, пише The Guardian.

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Вчені з NASA представили новий звіт про роботу двох космічних апаратів на Марсі, в якому йдеться про те, що за весь час спостережень на Червоній планеті вони змогли зафіксувати падіння найбільших метеоритів.

Апарат InSight зміг зафіксувати величезні сейсмічні хвилі, які промайнули на тисячі кілометрів від місця падіння метеоритів, а Mars Reconnaissance Orbiter зробив знімки ударних кратерів з орбіти.

[ + – ] Апарат InSight зміг зафіксувати величезні сейсмічні хвилі, які пронеслися на тисячі кілометрів від місця падіння метеоритів, а Mars Reconnaissance Orbiter зробив знімки ударних кратерів з орбіти Фото: NASA

Атмосфера Марса дуже тонка, вона не така, як на Землі, де будь-який метеорит в основному при входженні в атмосферу згоряє в ній. На Марсі такі космічні камені, які є уламками астероїдів, можуть без проблем досягти поверхні.

За словами вчених, два метеорити були розміром від 5 до 12 метрів, але в результаті падіння обидва залишили на Марсі кратери діаметром майже 150 метрів. Глибина цих кратерів оцінюється приблизно 20 метрів. Падіння метеоритів відбулося приблизно на відстані 3,5 тисяч км від місцезнаходження апарату InSight.

За словами вчених, знімки з орбіти показують, що внаслідок удару поряд із кратерами було розкидано уламки гірської породи на відстані до 40 км. До речі, внаслідок однієї з ударних подій навколо кратера утворилися великі крижані брили, тобто каміння з водяного льоду.

[ + – ] За словами вчених, знімки з орбіти показують, що внаслідок удару поряд із кратерами було розкидано уламки гірської породи на відстані до 40 км. До речі, в результаті однієї з ударних подій навколо кратера утворилися великі крижані брили, тобто каміння з водяного льоду Фото: NASA

Ці дані ще раз підтверджують, що майбутні підкорювачі Марса зможуть скористатися цим льодом для виконання дослідницьких місій.

Також сейсмічні дані від двох зіткнень метеоритів з поверхнею Марса вказують на те, що в цьому віддаленому регіоні від апарату InSight є більш щільна марсіанська кора.

Посадковий апарат InSight можливо надіслав свої останні дані на Землю. Через сильні пилові бурі на Марсі його сонячні панелі перестали генерувати достатньо енергії, що зрештою призвело до зниження працездатності апарату.

[ + – ] Апарат InSight можливо надіслав свої останні дані на Землю. Через сильні пилові бурі на Марсі його сонячні панелі перестали генерувати достатньо енергії, що зрештою призвело до зниження працездатності апарата. Фото: NASA

Але за 4 роки своїх досліджень він зміг зафіксувати на Марсі понад 1300 марсотрусів. За словами Брюса Бенердта з Лабораторії реактивного руху NASA, жити цьому апарату на Марсі залишилося недовго — від одного до двох місяців.

"Це буде жахливо, коли ми втратимо зв'язок з InSight. Але він надіслав так багато наукових даних, що їх доведеться вивчати ще кілька років", — каже Бенердт.

За словами вчених, ще багато доведеться дізнатися про внутрішню структуру Марса і про його сейсмічну активність, адже планета зберігає ще дуже багато загадок.

Фокус вже писав про те, що на Марсі з'явилася пилова буря розміром з континент, яка таки може призвести до того, що апарат InSight припинить свою роботу.

Також Фокус писав про нову технологію будівництва, яка допоможе зводити різні конструкції на Марсі за допомогою місцевих гірських порід.

Як вже писав Фокус, вчені все ж таки сподіваються виявити мікробне життя на Марсі. Вони вважають, що бактерії могли вижити за екстремальних умов планети. Це доводить земний організм, який міг би прожити на Марсі 280 млн років.