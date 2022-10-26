Прибулець із Землі може прожити на Марсі 280 млн років: хто цей "щасливчик"

Найстійкіша бактерія на Землі могла б прожити на Червоній планеті 280 млн років. Значить, можуть і потенційні марсіанські мікроби.

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Учені з'ясували, що одна з найстійкіших бактерій на нашій планеті, яка може пережити найсильніше випромінювання, могла б вижити на Марсі, перебуваючи в бездіяльності. Отже, шанси на те, що на Марсі все ще живуть мікроби, значно підвищуються, пише Space.

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Бактерія під назвою Deinococcus radiodurans (її ще називають бактерія Конан) може вижити в найекстремальніших умовах, які не витримав би жоден живий організм. Нове дослідження показало, що ця бактерія могла б прожити на Марсі в стані анабіозу протягом 280 млн років. Якщо подібні бактерії існують на Червоній планеті й перебувають на глибині до 10 метрів, то мають такі ж шанси. Тому, можливо, вченим вдасться виявити там мікробне життя.

Учені з Військово-медичного університету штату Меріленд, що в США, на чолі з Майклом Делі провели дослідження кількох видів мікроорганізмів, які є екстремофілами (ці істоти можуть вижити там, де інші одразу вмирають). Вони хотіли з'ясувати, як довго зможуть такі бактерії вижити в умовах Марса.

Під час дослідження на мікробів впливали наднизькими температурами, а також дуже сильним випромінюванням. Але переможцем у цьому змаганні на виживання виявилася бактерія Deinococcus radiodurans. Наприклад, учені з'ясували, що цей мікроб може поглинути у 28 тисяч разів більше випромінювання, ніж людина.

[ + – ] Під час дослідження на мікробів впливали наднизькими температурами, а також дуже сильним випромінюванням. Але переможцем у цьому змаганні на виживання виявилася бактерія Deinococcus radiodurans (на фото). Фото: space.com

Також експерименти показали, що якщо помістити цю бактерію на глибину 10 метрів у холодних і сухих марсіанських умовах, то вона змогла б прожити там у стані анабіозу протягом 280 млн років. Але якби вона була на глибині 10 см, то прожила б 1,5 млн років. А якби бактерія опинилася на поверхні Марса, то термін її життя вимірювався б кількома годинами.

За словами вчених, 280 млн років клімат на Марсі вже був таким самим, як і зараз. Але раніше там були умови для життя, і марсіанські мікроби могли б знайти спосіб для розмноження під поверхнею.

[ + – ] За словами вчених, 280 млн років клімат на Марсі вже був таким самим, як і зараз. Але раніше там були умови для життя, і марсіанські мікроби могли б знайти спосіб для розмноження під поверхнею. Фото: NASA

"Звичайно, мікроби, швидше за все, не могли б перебувати в анабіозі на Марсі приблизно 2-2,5 млрд років, відколи на планеті зникла вода. Але вони, швидше за все, могли знайти спосіб розвиватися в надрах планети через те, що кора Марса постійно зазнавала ударів астероїдів і метеоритів, які призводили до потрібних змін кори", — каже Делі.

Тому вчені вважають, що виявити мікробне життя на Марсі все ж таки можливо, головне — шукати його потрібно на великій глибині. Наприклад, це зможе зробити марсохід Rosalind Franklin Європейського космічного агентства (ЄКА). Як уже писав Фокус, цей марсохід мав вирушити на Червону планету вже у вересні цього року, але ЄКА припинила співпрацю з Росією в межах цього проєкту через її вторгнення в Україну.

З іншого боку, марсохід Perseverance теоретично також може виявити марсіанських мікробів, хоча він бере проби грунту на невеликій глибині. Про те, чи є там живі бактерії, вчені зможуть дізнатися лише через 10 років, коли ці зразки прилетять на Землю. Як уже писав Фокус, цей марсохід продовжує активно поповнювати свій запас зібраними зразками гірської породи на Марсі.

Також Фокус писав про те, що вчені з'ясували, коли та як зникло життя на Марсі. І в цій катастрофі винні самі марсіанські мікроорганізми.