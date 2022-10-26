Пришелец с Земли может прожить на Марсе 280 млн лет: кто этот "счастливчик"

Самая устойчивая бактерия на Земле могла бы прожить на Красной планете 280 млн лет. Значит так же могут и потенциальные марсианские микробы.

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Ученые выяснили, что одна из самых устойчивых бактерий на нашей планете, которая может пережить самое сильное излучение, могла бы выжить на Марсе находясь в полном бездействии. Таким образом шансы на то, что на Марсе все еще живут микробы значительно повышаются, пишет Space.

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Бактерия под названием Deinococcus radiodurans (ее еще называют Бактерия Конан) может выжить в самых экстремальных условиях, которые не выдержал бы ни один живой организм. Новое исследование показало, что эта бактерия могла бы прожить на Марсе в состоянии анабиоза в течение 280 млн лет. Если подобные бактерии существуют на Красной планете и находятся на глубине до 10 метров, то у них есть такие же шансы. Поэтому, возможно, ученым удастся обнаружить там микробную жизнь.

Ученые из Военно-медицинского университета, штата Мэриленд, США, во главе с Майклом Дэли провели исследование нескольких видов микроорганизмов, которые являются экстремофилами (эти существа могут выжить там, где другие сразу умирают). Они хотели выяснить, как долго смогут такие бактерии выжить в условиях Марса.

Во время исследования микробов подвергали сверхнизким температурам, а также очень сильному излучению. Но победителем в этом соревновании на выживание оказалась бактерия Deinococcus radiodurans. Например, ученые выяснили, что этот микроб может поглотить в 28 тысяч раз больше излучения, чем человек.

[ + – ] Во время исследования микробов подвергали сверхнизким температурам, а также очень сильному излучению. Но победителем в этом соревновании на выживание оказалась бактерия Deinococcus radiodurans (на фото) Фото: space.com

Также эксперименты показали, что если поместить эту бактерию на глубину в 10 метров в холодных и сухих марсианских условиях, то она смогла бы прожить там в состоянии анабиоза в течение 280 млн лет. Но если бы она находилась на глубине в 10 см, то прожила бы 1,5 млн лет. А если бы бактерия оказалась на поверхности Марса, то срок ее жизни измерялся бы несколькими часами.

По словам ученых, 280 млн лет климат на Марсе уже был таким же, как и сейчас. Но до этого там были условия для существования жизни, и марсианские микробы могли бы найти способ для размножения под поверхностью.

[ + – ] По словам ученых, 280 млн лет климат на Марсе уже был таким же, как и сейчас. Но до этого там были условия для существования жизни, и марсианские микробы могли бы найти способ для размножения под поверхностью Фото: NASA

"Конечно микробы скорее всего не могли бы находится в анабиозе на Марсе примерно 2 – 2,5 млрд лет, с тех пор как на планете исчезла вода. Но они скорее всего могли найти способ развиваться в недрах планеты из-за того, что кора Марса постоянно подвергалась ударам астероидов и метеоритов, которые приводили к нужным изменениям коры", — говорит Дэли.

Поэтому ученые считают, что обнаружить микробную жизнь на Марсе все же возможно, главное искать ее нужно на большой глубине. Например, это сможет сделать марсоход Rosalind Franklin Европейского космического агентства (ЕКА). Как уже писал Фокус, этот марсоход должен был отправится на Красную планету уже в сентябре этого года. Но ЕКА прекратило сотрудничество с Россией в рамках этого проекта из-за ее вторжения в Украину.

С другой стороны, марсоход Perseverance теоретически также может обнаружить марсианских микробов, хотя он берез пробы почвы на небольшой глубине. О том, есть ли там живые бактерии ученые смогут узнать только через 10 лет, когда эти образцы прилетят на Землю. Как уже писал Фокус этот марсоход продолжает активно пополнять свой запас собранными образцами горной породы на Марсе.

Также Фокус писал о том, что ученые выяснили, когда и как исчезла жизнь на Марсе. И в этой катастрофе были виноваты сами марсианские микроорганизмы.