Марсоход Perseverance собрал уже 14 образец породы на Марсе: у аппарата снова возникли проблемы

Взять новую пробу местного грунта у марсохода получилось, но закончить полностью процесс сбора образцов не удалось.

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В NASA сообщили о том, что во время сбора последнего на сегодня, 14 образца марсианской поверхности, у марсохода Perseverance возникли непредвиденные проблемы. Образец был собран специальным устройством, но запаковать его в емкость для хранения у аппарата не получилось, пишет Space.

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На днях, марсоход Perseverance, который исследует кратер Езеро на Марсе, с помощью своего бура сделал отверстие в местной горной породе, взял оттуда образец, но не смог его запаковать в предназначенной для хранения марсианских проб трубке.

Команда марсохода сообщила, что пока образец находится в системе для переноса проб в основное хранилище и ученые пытаются сделать все возможное для того, чтобы он был надежно запечатан в специальной емкости.

[ + – ] Команда марсохода сообщила, что пока образец находится в системе для переноса проб в основное хранилище и ученые пытаются сделать все возможное для того, чтобы он был надежно запечатан в специальной емкости Фото: NASA

На данный момент марсоход использовал уже 16 пробирок, предназначенных для хранения грунта. 2 из них остаются пустыми, а 17-я должна быть заполнена последним на сегодня образцом. Впереди аппарат ждет еще много работы, ведь ему нужно заполнить еще два десятка пробирок. Часть из этих емкостей с пробами марсианских горных пород будет отправлена на Землю и уже в 2033 году их смогут изучить ученые NASA.

[ + – ] В NASA сообщили о том, что во время сбора последнего на сегодня, 14 образца марсианской поверхности, у марсохода Perseverance возникли непредвиденные проблемы. Образец был собран специальным устройством, но запаковать его в емкость для хранения у аппарата не получилось Фото: NASA

Если все пойдет по плану, то марсоход с помощью двух летательных аппаратов доставит свои пробирки с образцами к посадочному аппарату. После этого они буду перемещены на маленькую ракету, которая отправит образцы на орбиту Марса, там их заберет космический аппарат и доставит на Землю.

Кстати, марсоход часть собранных образцов в конце своей миссии оставит на поверхности кратера Езеро. Таким образом, если образцы в его хранилище пострадают, или же марсоход просто не сможет их доставить к месту старта ракеты, то их заберут как раз те два летательных аппарата, которые будут очень похожи на ныне действующий на Марсе вертолет Ingenuity.

Что касается данного летательного аппарата, то он уже выполнил 33 полета на Марсе, что в 6 раз больше, чем рассчитывали ученые. Фокус уже писал о том, что в начале октября у этого вертолета также возникли проблемы, связанные с куском неизвестного материала, приставшим к его посадочной опоре.

Как уже писал Фокус, марсоход Perseverance обнаружил потенциальный источник жизни на Марсе. Он нашел породы, которые содержат самую высокую концентрацию органического вещества из всех ранее обнаруженных.