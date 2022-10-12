Марсохід Perseverance зібрав вже 14 зразок ґрунту на Марсі: апарат знову має проблеми

Взяти нову пробу місцевого ґрунту марсоходу вдалося, але закінчити повністю процес збору зразків не вдалося.

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У NASA повідомили, що під час збору останнього на зараз, 14 зразка марсіанської поверхні, у марсоходу Perseverance виникли непередбачені проблеми. Зразок був зібраний спеціальним пристроєм, але запакувати його в ємність для зберігання апарату не вийшло, пише Space.

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Днями марсохід Perseverance, який досліджує кратер Єзеро на Марсі, за допомогою свого бура зробив отвір у місцевій гірській породі, взяв звідти зразок, але не зміг його запакувати у призначеній для зберігання марсіанських проб трубці.

Команда марсоходу повідомила, що поки що зразок знаходиться в системі для перенесення проб в основне сховище і вчені намагаються зробити все можливе для того, щоб він був надійно запакований у спеціальній ємності.

[ + – ] Команда марсоходу повідомила, що поки зразок знаходиться в системі для перенесення проб в основне сховище і вчені намагаються зробити все можливе для того, щоб він був надійно запечатаний у спеціальній ємності Фото: NASA

На даний момент марсохід використав уже 16 пробірок, призначених для зберігання ґрунту. 2 з них залишаються порожніми, а 17-а має бути заповнена останнім на цей момент зразком. Попереду на апарат чекає ще багато роботи, адже йому потрібно заповнити ще два десятки пробірок. Частину цих ємностей із пробами марсіанських гірських порід буде відправлено на Землю і вже в 2033 році їх зможуть вивчати вчені NASA.

[ + – ] У NASA повідомили, що під час збору останнього на цей момент, 14 зразка марсіанської поверхні, у марсоходу Perseverance виникли непередбачені проблеми. Зразок був зібраний спеціальним пристроєм, але запакувати його в ємність для зберігання апарату не вийшло Фото: NASA

Якщо все піде за планом, марсохід за допомогою двох літальних апаратів доставить свої пробірки зі зразками до посадкового апарату. Після цього їх буде переміщено на маленьку ракету, яка відправить зразки на орбіту Марса, там їх забере космічний апарат і доставить на Землю.

До речі, марсохід залишить частину зібраних зразків наприкінці своєї місії на поверхні кратера Єзеро. Таким чином, якщо зразки в його сховищі постраждають, або ж марсохід просто не зможе їх доставити до місця старту ракети, то їх заберуть якраз ті два літальні апарати, які будуть дуже схожі на вертоліт Ingenuity, що нині діє на Марсі.

Щодо цього літального апарату, то він уже виконав 33 польоти на Марсі, що в 6 разів більше, ніж розраховували вчені. Фокус вже писав про те, що на початку жовтня у цього вертольота також виникли проблеми, пов'язані з шматком невідомого матеріалу, який пристав до його посадкової опори.

Як уже писав Фокус, марсохід Perseverance виявив потенційне джерело життя на Марсі. Він знайшов породи, які містять найвищу концентрацію органічної речовини із усіх раніше виявлених.