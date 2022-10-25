Марсіанський метеорит з органікою Землі: розгадана 100-річна таємниця космічного каменю

Дослідники з'ясували, коли саме прибув на Землю рідкісний метеорит з Марса, і чому в ньому є земна речовина.

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Понад 90 років тому, а саме в 1931 році, вчені з Університету Пердью, штату Індіана США, провели дослідження метеорита, який зберігався в їхній колекції. Аналіз показав, що це досить рідкісний космічний камінь, який відколовся мільйони років тому від поверхні Марса внаслідок зіткнення з іншим об'єктом і вилетів у космос. І через якийсь час його мандрівка закінчилася на Землі. Цей метеорит отримав назву Лафаєт на честь однойменного міста, де його, як вважається, знайшли. Але коли саме його виявили і коли цей метеорит передали до колекції університету, залишалося загадкою ось уже майже 100 років. Але нове дослідження розставило все на місця, пише Forbes.

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Вперше про одну з версій виявлення метеорита розповів у 1935 році один із колекціонерів космічного каміння. За його словами, цей марсіанський метеорит виявив в озері один із студентів Університету Пердью, який потім і віддав його на зберігання. Але цю версію ні підтвердити, ні спростувати не вдалося.

Тепер міжнародна група вчених поставила крапку в цій довгій таємничій історії. Новий аналіз метеорита Лафаєт плюс архівні дані дозволили вченим з'ясувати, що метеорит дійсно виявив один із студентів Університету Пердью, але це сталося або в 1919 році, або в 1927 році.

А все почалося з того, що Айн О'Брайєн з Університету Глазго (Великобританія) використовувала нові технології для проведення чергового дослідження метеориту з Марса. Її метою було дізнатися більше про органічні молекули в його складі, які могли б надати докази того, що на Марсі колись було життя.

В результаті О'Брайєн виявила у складі Лафаєта органічну речовину, яка поширена на Землі. Це була речовина під назвою вамітоксин або дезоксініваленол. Це дуже токсична та небезпечна для людини речовина виробляє один із видів грибка, який заражає такі зернові культури, як кукурудза, пшениця та овес.

[ + – ] В результаті О'Брайєн виявила у складі Лафаєта органічну речовину, яка поширена на Землі. Це була речовина під назвою вамітоксин або дезоксініваленол. Ця дуже токсична та небезпечна для людини речовина виробляє один із видів грибка, який заражає такі зернові культури, як кукурудза, пшениця та овес Фото: Forbes

Це відкриття зацікавило О'Брайєн і вона звернулася за допомогою до своїх американських колег. Ті припустили, що вомітоксин міг потрапити в озеро, де був знайде марсіанський метеорит з рядом розташованих сільгоспугідь.

Вчені з Університету Пердью, які долучилися до нового дослідження, в архівах виявили цікаві факти. Виявилося, що врожайність зернових в районі падіння метеориту значно знизилася в 1919 і 1927 роках і це було пов'язано з поширенням шкідливого для рослин грибка. А що більше цього грибка, то вищі шанси, що він буде поширений і за межі посівів зернових культур, тобто може досягти і озера, де виявили метеорит.

Ще одним доказом того, що метеорит Лафаєт впав на Землю або в 1919 або в 1927 роках стало те, що в архівах було знайдено записи про наявність вогняної кулі в небі саме в ці роки і саме над штатом Індіана. Як відомо, падаючий метеорит, проходячи через атмосферу, нагрівається і дійсно виглядає, як вогненна куля.

[ + – ] Ще одним доказом того, що метеорит Лафаєт впав на Землю або в 1919 або в 1927 роках стало те, що в архівах було знайдено записи про наявність вогняної кулі в небі саме в ці роки і саме над штатом Індіана. Як відомо, падаючий метеорит, проходячи через атмосферу, нагрівається і дійсно виглядає, як вогненна куля Фото: ScienceAlert

Спочатку в 30-х роках, за однією з версій, вважали, що метеорит до університету приніс темношкірий студент. Враховуючи, що таких студентів у США на той час було дуже мало, було не проблемою з'ясувати, що лише 3 темношкірі студенти були зараховані у 1919 році, а ще один навчався у 1927 році. Тому всі частини пазла зійшлися, єдино, що точну дату падіння метеорита встановити так і не вдалося, тому лишаються два варіанти.

"Цей метеорит є унікальним зразком марсіанської породи, який вже багато розповів нам про історію Червоної планети. Але його верхні шари вже вивітрилися за багато десятиліть, також до його складу проникли земні забруднювачі. Це говорить про те, що нам потрібно дуже ретельно підходити до захисту зразків з Марса, які прибудуть на Землю за 10 років, щоб можна було отримати чисту породу", — каже О'Брайєн.

Щороку на Землю падають різні метеорити, але вчені з'ясували, скільки їх насправді долають опір земної атмосфери і досягають поверхні планети, як уже писав Фокус.