Марсианский метеорит с органикой Земли: разгадана 100-летняя тайна космического камня

Исследователи выяснили, когда именно прибыл на Землю редкий метеорит с Марса, и почему в нем находится земное вещество.

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Более 90-лет назад, а именно в 1931 году, ученые из Университета Пердью, штата Индиана США, провели исследование метеорита, который хранился в их коллекции. Анализ показал, что это достаточно редкий космический камень, который откололся миллионы лет назад от поверхности Марса в результате столкновения с другим объектом и улетел в космос. И через какое-то время его путешествие закончилось на Земле. Этот метеорит получил название Лафайет в честь одноименного города, где его, как предполагалось нашли. Но когда именно его обнаружили и когда этот метеорит передали в коллекцию университета оставалось загадкой вот уже почти 100 лет. Но новое исследование расставило все по местам, пишет Forbes.

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Впервые об одной из версий обнаружения метеорита рассказал в 1935 году один из коллекционеров космических камней. По его словам, этот марсианский метеорит обнаружил в озере один из студентов Университета Пердью, который затем и отдал его на хранение. Но эту версию ни подтвердить, ни опровергнуть так и не удалось.

Теперь же международная группа ученых поставила точку в этой длинной таинственной истории. Новый анализ метеорита Лафайет плюс архивные данные позволили ученым выяснить, что метеорит действительно обнаружил один из студентов Университета Пердью, но произошло это либо в 1919 году, либо в 1927 году.

А все началось с того, что Айн О'Брайен из Университета Глазго, Великобритания, использовала новые технологии для проведения очередного исследования метеорита с Марса. Ее целью было узнать больше об органических молекулах в его составе, которые могли бы предоставить доказательства того, что на Марсе когда-то была жизнь.

В результате О'Брайен обнаружила в составе Лафайета органическое вещество, которое распространено на Земле. Это было вещество под названием вомитоксин или дезоксиниваленол. Это очень токсичное и опасное для человека вещество производит один из видов грибка, который заражает такие зерновые культуры, как кукуруза, пшеница и овес.

[ + – ] В результате О'Брайен обнаружила в составе Лафайета органическое вещество, которое распространено на Земле. Это было вещество под названием вомитоксин или дезоксиниваленол. Это очень токсичное и опасное для человека вещество производит один из видов грибка, который заражает такие зерновые культуры, как кукуруза, пшеница и овес Фото: Forbes

Данное открытие заинтриговало О'Брайен и она обратилась за помощью к своим американским коллегам. Те предположили, что вомитоксин мог попасть в близлежащее озеро, где был найдет марсианский метеорит с рядом расположенных сельхозугодий.

Ученые из Университета Пердью, которые подключились к новому исследованию, в архивах обнаружили интересные факты. Оказалось, что урожайность зерновых в районе падения метеорита значительно снизилась в 1919 и 1927 годах и это как было связано с распространением вредного для растений грибка. А чем больше этого грибка, тем выше шансы, что он будет распространен и за пределы посевов зерновых культур, то есть может достичь и озера, где обнаружили метеорит.

Еще одним доказательством того, что метеорит Лафайет свалился на Землю либо в 1919 или в 1927 годах стало то, что в архивах были найдены записи о наличии огненного шара в небе как раз в эти годы и именно над штатом Индиана. Как известно, падающий метеорит, проходя через атмосферу, нагревается и действительно выглядит, как огненный шар.

[ + – ] Еще одним доказательством того, что метеорит Лафайет свалился на Землю либо в 1919 или в 1927 годах стало то, что в архивах были найдены записи о наличии огненного шара в небе как раз в эти годы и именно над штатом Индиана. Как известно, падающий метеорит, проходя через атмосферу, нагревается и действительно выглядит, как огненный шар Фото: ScienceAlert

Изначально в 30-е годы, по одной из версий, считали, что метеорит в университет принес темнокожий студент. Учитывая, что таких студентов в США в то время было очень мало, было не проблемой выяснить, что только 3 темнокожих студента были зачислены в 1919 году, а еще один учился в 1927 году. Поэтому все части паззла сошлись, единственно, что точную дату падения метеорита установить так и не удалось, поэтому остается два варианта.

"Данный метеорит является уникальным образцом марсианской породы, который уже многое рассказал нам об истории Красной планеты. Но его верхние слои уже выветрились за многие десятилетия, также в его состав проникли земные загрязнители. Это говорит о том, что нам нужно очень тщательно подходить к защите образцов с Марса, которые прибудут на Землю через 10 лет, чтобы можно было получить чистую породу", — говорит О'Брайен.

Каждый год на Землю падают разные метеориты, но ученые выяснили, сколько же их на самом деле преодолевают сопротивление земной атмосферы и достигают поверхности планеты, как уже писал Фокус.