Постійні удари по планеті: скільки метеоритів падає на Землю щороку

Щороку мільйони космічного каміння згоряють в атмосфері, але деякі з них досягають поверхні планети.

Космічні камені, які падають щороку на Землю, називаються метеоритами і більшість з них не виживають після входження в атмосферу нашої планети. Але вчені підрахували приблизну кількість метеоритів, які потрапляють на поверхню Землі, пише Live Science.

Більшість метеоритів, які падають на Землю, мають дуже маленький розмір і багато з них так і не долітають до поверхні. Метеоритами називають уламки астероїдів або планет і супутників Сонячної системи, а також комет, які входять в атмосферу Землі, та складається враження, що з неба "падає зірка".

До входження в атмосферу Землі вони можуть мати розмір від 1 метра до кількох міліметрів. Останні точно зникають у нашій атмосфері, а ті, що вижили, невеликих розмірів.

Наприклад, на Землю потрапляють уламки Місяця і Марса, які відкололися від цих небесних тіл внаслідок сильного удару великого космічного каміння по їх поверхні. На сьогодні вчені виявили на Землі вже понад 300 метеоритів, які колись були частиною Червоної планети.

Також вчені знаходять і уламки Місяця, на який щодня падають космічні камені різного розміру, а загальна вага цих каменів та пилу становить від 10 до 1000 тонн. Також вчені з'ясували, що на Місяць падає щороку понад 33 тисячі комічних каменів розміром як тенісна кулька.

[ + – ] Один із знайдених на Землі метеоритів має довжину 15 см Фото: Seneca-Guns

Що ж до Землі, то щодня вона зазнає ударів метеоритів, які переважно падають в океани і на незаселені регіони суші. Такі падіння, якщо і можна побачити, то лише вночі, адже вдень їх не видно через сонячне світло.

Вчені підрахували, що щорічно не згоряють в атмосфері та досягають поверхні Землі приблизно 6 100 метеоритів. І з них лише 1 800 метеоритів падають на сушу.

Згідно з недавніми дослідженнями, на Землю в різні часові періоди падають космічні камені різних розмірів.

Кожні від 6 до 10 років в атмосферу нашої планети потрапляють космічні камені діаметром 10 метрів;

Кожні 500 років — метеорити подібні до Тунгуського метеорита 1908 року, які можуть спричинити значні руйнування;

Кожні 300 — 500 тисяч років на Землю падають космічні камені діаметром в 1 км, які також можуть спричинити справжню катастрофу;

Космічні камені, схожі на той, що знищив динозаврів 66 млн років і мав діаметр 10 км, прилітають на Землю кожні 100-200 млн років.

Фокус також писав про те, що вчені висловили свої версії щодо такої теоретичної події як виліт Землі із Сонячної системи. Дослідники вважають малоймовірним те, що наша планета покине колись межі Сонячної системи, але така подія можлива.

Що стосується космічного каміння, то Фокус вже писав про те, що астероїд Дідім знаходиться в потрібному місці для зіткнення з апаратом NASA. Завдяки цьому зіткненню орбіта супутника астероїда Дідім має змінитись. Цю технологію NASA планує використовуватиме захист Землі від можливого падіння астероїда.