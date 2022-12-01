Охотник за инопланетянами обнаружил на Марсе "статую внеземного существа" (видео)

Скотт Уоринг считает, что нашел свидетельства разумной жизни на Красной планете.

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Охотник за инопланетянами, один из авторов портала UFO Sightings Daily, заявил о том, что на фотографиях марсохода NASA, он обнаружил опрокинутую древнюю инопланетную статую, пишет The Mirror.

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Скотт Уоринг обнаружил скульптуру, увеличив фотографию с Марса, опубликованную NASA. В своем видео, где он описывает находку, он показал гору, где камень, кажется, рухнул со склона и остановился лежать на боку. Уоринг считает, что этот камень выглядит, как статуя с глазами, носом, ртом и короной или шляпой. Один глаз у статуи находится не на своем месте, потому что, он был смещен при падении камня.

[ + – ] Скотт Уоринг обнаружил скульптуру, увеличив фотографию с Марса, опубликованную NASA Фото: NASA

Охотник за инопланетянами также предполагает, что лицо этой статуи может иметь черты рептилии, а существо, изображенное на статуе, могло жить в воде, что подтверждает теорию ученых о том, что на Марсе когда-то она была. Уоринг утверждает, что эта статуя является доказательством того, что инопланетяне действительно жили на Марсе в прошлом.

На видео Уоринг показал увеличенную версию предполагаемой статуи и добавил цвета, чтобы выделить действительно интригующие части. По словам Уоринга, именно здесь можно различить части тела внеземного существа.

"Это существо не похоже на гуманоида. Оно выглядит как рептилия. Это похоже на древнюю скульптуру. Теперь посмотрите на этот глаз, он смотрит в сторону, потому что он упал и ударился об этот огромный склон горы", — говорит в своем ролике Уоринг.

Уоринг даже сравнил эту статую со знаменитыми скульптурами на острове Пасхи и комментаторы согласились с таким утверждением.

[ + – ] Уоринг утверждает, что эта статуя является доказательством того, что инопланетяне действительно жили на Марсе в прошлом Фото: NASA

Ранее Уоринг поддержал теорию о том, что обнаруженная дверь на Марсе, которую увидели многие любители космоса на снимках марсохода Curiosity, действительно имеет искусственное происхождение. И это является доказательство существования разумной жизни на Красной планете. Уоринг проанализировал фотографии с Марса и нашел сходство с дверным проемом в одной из гробниц Древнего Египта. По его словам, они очень похожи и предназначены для прохода очень низких существ.

[ + – ] Уоринг даже сравнил эту статую со знаменитыми скульптурами на острове Пасхи и комментаторы согласились с таким утверждением Фото: NASA

"На Марсе так много доказательств существования древней инопланетной жизни. Эти доказательства можно обнаружить на многих фотографиях с Красной планеты. С таким количеством конкретных свидетельств я не знаю, почему ученые отрицают это. Я на 100% уверен, что когда-то на Марсе жили и процветали разумные существа", — говорит Уоринг.

Фокус уже писал о том, что в NASA объяснили, чем на самом деле является знаменитая дверь на Марсе, которая наделала много шума в Сети.

Также Фокус писал о том, что на снимках марсохода Perseverance была обнаружена летающая черная точка в небе.

Напоминаем, что ученые обнаружили новые органические соединения на Красной планете, что может говорить о том, что на Марсе когда-то была жизнь.