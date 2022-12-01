Фосфін і життя на Венері: вчені отримали нову відповідь на питання про житло планети

Фосфін — це речовина, яка може бути показником існування біологічних процесів. І нові дані показують, є він на Венері чи ні.

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Венера — це дуже непривітний світ, який вважають дуже схожим на Землю. Щоправда, на цій кам'янистій планеті умови зовсім не підходять для розвитку життя, як вважають вчені. Проте 2 роки тому вчені заявили про те, що в атмосфері Венери було виявлено фосфін. Ця речовина у великій кількості може говорити про наявність живих організмів. Тепер вчені отримали нову відповідь на питання, чи є життя на Венері за допомогою даних Стратосферної обсерваторії інфрачервоної астрономії (SOFIA), пише SciTechDaily.

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Обсерваторія SOFIA є звичайним літаком Боїнг, що літає високо в атмосфері, всередині якого знаходиться різне наукове обладнання для спостереження за космосом. Ця обсерваторія закінчила свою діяльність наприкінці вересня 2022 року та була спільним проєктом NASA та Німецького центру авіації та космонавтики (DLR).

[ + – ] Стратосферна обсерваторія інфрачервоної астрономії (SOFIA) Фото: NASA

Саме за допомогою телескопа, розміщеного літаком, вчені провели спостереження за Венерою у пошуках фосфіну в її атмосфері. Зокрема телескоп шукав ознаки цієї речовини на висоті від 75 до 110 км над поверхнею планети.

Ще у 2020 році, як уже писав Фокус, про те, що фосфін існує в атмосфері Венери вперше оголосили вчені. Фосфін — це газ, який можна виявити в атмосфері Землі. І наявність фосфіну може бути ознакою існування життя, адже на нашій планеті він утворюється внаслідок розкладання органічних речовин у болотах. Фосфін вже знаходили й на Юпітері, і Сатурні, але там цей газ створений іншими процесами.

[ + – ] Венера — це дуже непривітний світ, який вважають дуже схожим на Землю. Щоправда на цій кам'янистій планеті умови зовсім не підходять для розвитку життя, як вважають вчені. Проте 2 роки тому вчені заявили про те, що в атмосфері Венери було виявлено фосфін. Ця речовина у великій кількості може говорити про наявність живих організмів. Тепер вчені отримали нову відповідь на питання, чи є життя на Венері за допомогою даних Стратосферної обсерваторії інфрачервоної астрономії (SOFIA) Фото: ESA

"Фосфін — це відносно проста хімічна сполука. Це всього лише атом фосфору з трьома атомами водню. Так що він може досить легко сформуватися. Але чи є він на Венері? Для відповіді на це питання ми використовували телескоп SOFIA", — говорить Мартін Кордінер з Центру космічних польотів NASA імені Годдарда.

Результати дослідження показали, що насправді на Венері ніякого фосфіну немає, хоча теоретично він міг з'явитися там в результаті вулканічної активності, а не біологічних процесів. Але його там все ж таки немає, як і показували деякі попередні дослідження.

За словами Кордінера, якщо навіть припустити, що якась кількість фосфіну на Венері все ж таки є, то це буде максимум 0,8 частини фосфіну на мільярд частин всього іншого, що є в атмосфері планети.

Фокус вже писав про ще одне дослідження, яке передбачає, що фосфін на Венері все ж таки присутній, хоча його поява якраз і пов'язана з вулканічною активністю.

Також Фокус писав про те, що вчені заявили, що перше відкриття фосфіну на Венері пов'язане з тим, що цей газ прийняли за іншу дуже токсичну речовину.

Як уже писав Фокус, вчені знайшли відповідь на запитання, чому Венера стала "зловісним" близнюком Землі.