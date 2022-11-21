Чому Венера стала "зловісним" близнюком Землі: вчені вважають, що знайшли відповідь

Схожі процеси відбувалися й на Землі, але наша планета не перетворилася на "справжнє пекло", як це сталося на Венері.

Related video

Венера — це друга планета нашої Сонячної системи й дуже схожа на Землю. Хоча це звучить дивно, враховуючи той факт, що середня температура на її поверхні становить 450 градусів за Цельсієм, а атмосферний тиск у 90 разів вищий за земний. Тим не менш, Венера та Земля мають схожий розмір, масу, хімічний склад, а також на Венері є атмосфера з хмарами. Але чому ж Венера стала саме такою страшною планетою? Вчені вважають, що на це вплинули ті самі процеси, які відбувалися й на Землі, але наша планета перетворилася на досить комфортний світ, який підтримує життя, пише Forbes.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Дані досліджень показують, що в атмосфері Венери присутні сліди водню, а отже, на ній колись могла бути вода, та й взагалі її поверхня могла бути покрита океанами, як і на Землі. Деякі вчені навіть припускають, що на цьому "близнюку" Землі навіть могло з'явитися мікробне життя в дуже далекому минулому.

[ + – ] Гора Маат — найвищий вулкан на Венері (висота 8330 м) і друга за висотою височина планети Фото: NASA

Але на відміну від земної атмосфери, оболонка Венери складається на 95% з вуглекислого газу в поєднанні з азотом та іншими токсичними газами. На Венері йдуть кислотні дощі, тиск просто величезний, а середня температура біля поверхні вища, ніж температура плавлення свинцю та цинку. Також атмосферні умови на Венері призводять до величезного парникового ефекту.

Учені з Інституту космічних досліджень NASA імені Годдарда представили нове дослідження, в якому вони припускають, що Венера перетворилася з вологого світу з помірним кліматом на справжнє пекло завдяки вулканічній активності. Саме виверження вулканів, які тривали мільйони років, перетворили Венеру на гарячий неживий кислотний світ.

За словами Майкла Дж. Вея, автора нового дослідження, подібна вулканічна активність відбувалася й на Землі, що викликало зміни клімату, а також спричинило п'ять масових вимирань живих істот мільйони років тому.

[ + – ] За словами Майкла Дж. Вея, автора нового дослідження, подібна вулканічна активність відбувалася й на Землі, що викликало зміни клімату, а також спричинило п'ять масових вимирань живих істот мільйони років тому. Фото: Universe Today

"Ми вважаємо, що на Венері виверження вулканів, причому дуже сильні виверження, сталися за відносно короткий період часу, десь за 1 млн років. Це призвело до найсильнішого парникового ефекту й перетворило Венеру з покритої водою планети з помірним кліматом на жаркий і сухий світ. Зараз поверхня Венери на 80% покрита затверділою вулканічною породою, але ми поки що точно не знаємо, наскільки часто там відбувалися такі сильні виверження вулканів", — каже Вей.

За словами вчених, із моменту зародження багатоклітинного життя на Землі приблизно 540 млн років тому наша планета пережила 5 масових вимирань, кожне з яких знищило понад 50% живих істот на Землі. І кожне вимирання було або спровоковане вулканічною активністю, або посилило ці процеси.

"Але на Землі такі виверження вулканів не призвели до появи сильного парникового ефекту, як на Венері. Але чому так сталося, поки що не ясно. Нам ще належить з'ясувати, чому схожа на Землю планета не змогла піти тим самим еволюційним шляхом. І в цьому допоможуть наші майбутні місії на Венеру", — каже Вей.

[ + – ] Учені з Інституту космічних досліджень NASA імені Годдарда представили нове дослідження, у якому вони припускають, що Венера перетворилася з вологого світу з помірним кліматом на справжнє пекло завдяки вулканічній активності. Саме виверження вулканів, які тривали мільйони років, перетворили Венеру на гарячий неживий кислотний світ. Фото: space.com

Ідеться про космічні апарати VERITAS і DAVINCI, про які вже писав Фокус. Вони призначені для вивчення історії Венери, щоб вчені могли зрозуміти, що з нею сталося в далекому минулому та чому вона перетворилася на такий гарячий неживий світ. Також апарати допоможуть дізнатися, коли зникла вода на цій планеті та як змінювався клімат на Венері протягом мільйонів років.

Щодо можливого життя на Венері, то деякі вчені вважають, що воно справді там могло існувати, і про це можуть свідчити скам'янілі рештки стародавніх мікроорганізмів. Залишилося їх лише знайти за допомогою спеціального космічного апарата, вважають учені, як уже писав Фокус.