Почему Венера стала "зловещим" близнецом Земли: ученые считают, что нашли ответ

Похожие процессы происходили и на Земле, но наша планета не превратилась в "настоящий ад", как это случилось на Венере.

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Венера – это вторая планета нашей Солнечной системы и она очень похожа на Землю. Хотя это звучит странно, учитывая тот факт, что средняя температура на ее поверхности составляет 450 градусов Цельсия, а атмосферное давление в 90 раз выше земного. Тем не менее Венера и Земля имеют похожий размер, массу, химический состав, а также на Венере есть атмосфера с облаками. Но почему же Венера стала именно такой жуткой планетой? Ученые считают, что на это повлияли те же процессы, которые происходили и на Земле, но наша планета превратилась в достаточно комфортный мир, поддерживающий жизнь, пишет Forbes.

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Данные исследований показывают, что в атмосфере Венеры присутствуют следы водорода, а значит на ней когда-то могла быть вода, да и вообще ее поверхность могла быть покрыта океанами, как и на Земле. Некоторые ученые даже предполагают, что на этом "близнеце" Земли даже могла появиться микробная жизнь в очень далеком прошлом.

[ + – ] Гора Маат — самый высокий вулкан на Венере (высота 8330 м) и вторая по высоте возвышенность планеты Фото: NASA

Но в отличие от земной атмосферы, оболочка Венеры состоит на 95% из углекислого газа в сочетании с азотом и другими токсичными газами. На Венере идут кислотные дожди, давление просто огромное, а средняя температура у поверхности выше, чем температура плавления свинца и цинка. Также атмосферные условия на Венере приводят к огромному парниковому эффекту.

Ученые из Института космических исследований NASA имени Годдарда представили новое исследование, в котором они предполагают, что Венера превратилась из влажного мира с умеренным климатом в настоящий ад благодаря вулканической активности. Именно извержения вулканов, которые продолжались миллионы лет превратили Венеру в горячий безжизненный кислотный мир.

По словам Майкла Дж. Уэя, автора нового исследования, подобная вулканическая активность происходила и на Земле, что вызвало изменения климата, а также стало причиной пяти массовых вымираний живых существ миллионы лет назад.

[ + – ] По словам Майкла Дж. Уэя, автора нового исследования, подобная вулканическая активность происходила и на Земле, что вызвало изменения климата, а также стало причиной пяти массовых вымираний живых существ миллионы лет назад Фото: Universe Today

"Мы считаем, что на Венере извержения вулканов, причем очень сильные извержения, произошли за относительно короткий период времени, где-то за 1 млн лет. Это привело к сильнейшему парниковому эффекту, то и превратило Венеру из покрытой водой планеты с умеренным климатом в жаркий и сухой мир. Сейчас поверхность Венеры на 80% покрыта затвердевшей вулканической породой, но мы пока точно не знаем, насколько часто там происходили такие сильнейшие извержения вулканов", — говорит Уэй.

По словам ученых, с момента зарождения многоклеточной жизни на Земле примерно 540 млн лет назад наша планета пережила 5 массовых вымираний, каждое из которых уничтожило более 50% живых существ на Земле. И каждое вымирание было либо спровоцировано вулканической активностью, либо же усугубило эти процессы.

"Но на Земле такие извержения вулканов не привели к появлению сильного парникового эффекта, как на Венере. Но почему так произошло, пока еще не ясно. Нам еще предстоит выяснить, почему похожая на Землю планета не смогла пойти по тому же эволюционному пути. И в этом помогут наши будущие миссии на Венеру", — говорит Уэй.

[ + – ] Ученые из Института космических исследований NASA имени Годдарда представили новое исследование, в котором они предполагают, что Венера превратилась из влажного мира с умеренным климатом в настоящий ад благодаря вулканической активности. Именно извержения вулканов, которые продолжались миллионы лет превратили Венеру в горячий безжизненный кислотный мир Фото: space.com

Речь идет о космических аппаратах VERITAS и DAVINCI, о которых уже писал Фокус. Они предназначены для изучения истории Венеры, чтобы ученые могли понять, что с ней произошло в далеком прошлом и почему она превратилась в такой горячий безжизненный мир. Также аппараты помогут узнать, когда исчезла вода на этой планете и как менялся климат на Венере в течение миллионов лет.

Что касается возможной жизни на Венере, то некоторые ученые считают, что она действительно там могла существовать и об этом могут свидетельствовать окаменелые останки древних микроорганизмов. Осталось их лишь найти с помощью специального космического аппарата, считают ученые, как уже писал Фокус.