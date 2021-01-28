Никакой живности на Венере. Ученые приняли токсичный газ за признаки жизни на планете

Новое исследование опровергает утверждения о том, что на соседней от Земли планете был найден фосфин.

В сентябре 2020 года группа астрономов из Великобритании объявила, что обнаружила газ фосфин в густых облаках Венеры. Открытие основывалось на наблюдениях с помощью двух наземных радиотелескопов ALMA и JCMT. Об этом сообщает Phys.org.

Атмосфера Земли содержит небольшое количество фосфина, который может вырабатываться некоторыми формами жизни. Обнаружение фосфина на Венере породило предположения о том, что планета, которую часто описывают как "адский пейзаж", смогла каким-то образом взрастить жизнь в своих облаках.

Другие научные группы, не участвовавшие в исследовании, поставили под сомнение надежность данных. В новом исследовании группа ученых из Вашингтонского университета использовала надежную модель условий в атмосфере Венеры, чтобы пересмотреть и переосмыслить наблюдения радиотелескопов, на основе которых было сделано заявление о фосфине.

В статье говорится, что группа под руководством Великобритании, вероятно, вообще не обнаружили фосфин.

"Вместо фосфина в облаках Венеры, данные согласуются с альтернативной гипотезой: они обнаружили диоксид серы. Диоксид серы – третье по распространенности химическое соединение в атмосфере Венеры, и это не является признаком жизни", – говорит соавтор исследования Виктория Медоуз.

Команда, стоящая за новым исследованием, также включает ученых из Лаборатории реактивного движения NASA, Центра космических полетов имени Годдарда, Технологического института Джорджии, Исследовательского центра Эймса NASA и Калифорнийского университета в Риверсайде.

Ученые считают, что диоксид серы на уровнях, приемлемых для Венеры, может объяснить не только наблюдения, но и больше согласуется с тем, что астрономы знают об атмосфере планеты.

Кроме этого, исследование показывает, что исходный сигнал, который спутали с фосфином, исходил не из облачного слоя планеты, а находился намного выше. В верхнем слое атмосферы Венеры молекулы фосфина разрушились бы за считанные секунды. По словам ученых, это еще больше подтверждает гипотезу о том, что сигнал был вызван диоксидом серы.