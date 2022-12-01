Фосфин и жизнь на Венере: ученые получили новый ответ на вопрос об обитаемости планеты

Фосфин – это вещество, которое может служить показателем существования биологических процессов. И новые данные показывают, есть ли он на Венере или нет.

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Венера — это очень негостеприимный мир, который тем не менее считают очень похожим на Землю. Правда на этой каменистой планете условия совсем не подходят для развития жизни, как считают ученые. Тем не менее 2 года назад ученые заявили о том, что в атмосфере Венеры был обнаружен фосфин. Это вещество в большом количестве может говорить о наличии живых организмов. Теперь же ученые получили новый ответ на вопрос, есть ли жизнь на Венере с помощью данных Стратосферной обсерватории инфракрасной астрономии (SOFIA), пишет SciTechDaily.

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Обсерватория SOFIA представляет собой обычный самолет Боинг, летающий высоко в атмосфере, внутри которого находится разное научное оборудование для наблюдения за космосом. Эта обсерватория закончила свою деятельность в конце сентября 2022 года и была совместным проектом NASA и Немецкого центра авиации и космонавтики (DLR).

[ + – ] Стратосферная обсерватория инфракрасной астрономии (SOFIA) Фото: NASA

Именно с помощью телескопа, размещенного на самолете, ученые провели наблюдения за Венерой в поисках фосфина в ее атмосфере. В частности, телескоп искал признаки этого вещества на высоте от 75 до 110 км над поверхностью планеты.

Еще в 2020 году, как уже писал Фокус, о том, что фосфин существует в атмосфере Венеры впервые объявили ученые. Фосфин — это газ, который можно обнаружить в атмосфере Земли. И наличие фосфина может быть признаком существования жизни, ведь на нашей планете он образуется в результате разложения органических веществ в болотах. Фофин уже находили и на Юпитере, и Сатурне, но там точно этот газ создан другими процессами.

[ + – ] Венера — это очень негостеприимный мир, который тем не менее считают очень похожим на Землю. Правда на этой каменистой планете условия совсем не подходят для развития жизни, как считают ученые. Тем не менее 2 года назад ученые заявили о том, что в атмосфере Венеры был обнаружен фосфин. Это вещество в большом количестве может говорить о наличии живых организмов. Теперь же ученые получили новый ответ на вопрос, есть ли жизнь на Венере с помощью данных Стратосферной обсерватории инфракрасной астрономии (SOFIA) Фото: ESA

"Фосфин – это относительно простое химическое соединение. Это всего лишь атом фосфора с тремя атомами водорода. Так что он может довольно легко сформироваться. Но есть ли он на Венере? Для ответа на этот вопрос мы использовали телескоп SОFIA", — говорит Мартин Кординер из Центра космических полетов NASA имени Годдарда.

Результаты исследования показали, что на самом деле на Венере никакого фосфина нет, хотя теоретически он мог там появиться в результате вулканической активности, а не биологических процессов. Но его там все же нет, как и показывали некоторые предыдущие исследования.

По словам Кординера, если даже предположить, что какое-то количество фосфина на Венере все же есть, то это будет максимум 0,8 части фосфина на миллиард частей всего остального, что есть в атмосфере планеты.

Фокус уже писал о еще одном исследовании, которое предполагает, что фосфин на Венере все же присутствует, хотя его появление как раз и связано с вулканической активностью.

Также Фокус писал о том, что ученые заявили, что первоначальное открытие фосфина на Венере связано с тем, что этот газ приняли за другое очень токсичное вещество.

Как уже писал Фокус, ученые нашли ответ на вопрос, почему Венера стала "зловещим" близнецом Земли.