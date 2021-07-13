Биология тут ни при чем: ученые выяснили, что фосфин на Венере связан с вулканизмом

По мнению экспертов, таинственный газ мог образоваться благодаря мощным извержениям вулканов и облакам диоксида серы.

Осенью прошлого года ученые обнаружили в верхних слоях атмосферы Венеры загадочный газ фосфин. Это открытие сулило ничтожную вероятность того, что фосифин является биосигнатурой горячей, токсичной планеты, пишет Phys.org.

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Однако в своем новом исследовании ученые из Корнельского университета утверждают, что найденная сигнатура подтверждает другую важную находку: геологическую, свидетельствующую о взрывных вулканах на таинственной планете.

"Никакого отношения к биологии фосфин не имеет. Он касается геологии, указывая, что на планете имелся активный взрывной вулканизм сегодня или в совсем недавнем прошлом", — рассказал Джонатан Лунин, профессор из Корнельского университета.

С помощью телескопа Джеймса Клерка Максвелла и Атакамской большая решетки миллиметрового диапазона (ALMA) эксперты пришли к выводу, что фосфин попал в верхние слои атмосферы Венеры благодаря вулканизму.

На Венере присутствуют фосфиды — форма фосфора, находящаяся в глубокой мантии планеты, которые поднимаются на поверхность при взрыве вулканов, а затем попадают в атмосферу, где вступают в реакцию с серной кислотой атмосферы Венеры, образуя фосфин.

"Наша фосфиновая модель предполагает наличие взрывного вулканизма, в то время как изображения с космического аппарата "Magellan" в 1990-х годах показывают, что некоторые геологические особенности могут это подтвердить", — отметил Лунин.

В 1978 году во время полета венерианского орбитального аппарата NASA Pioneer ученые обнаружили присутствие двуокиси серы в верхних слоях атмосферы Венеры, что намекнуло на перспективу взрывного вулканизма.

"Что для нас было неожиданней всего, так это подтверждение взрывного вулканизма на Венере с помощью газа фосфина", — заключили эксперты.