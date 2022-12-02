Нечто огромное врезалось в Марс и вызвало настоящую катастрофу: что выяснили ученые

Карты поверхности Красной планеты показывают, что катастрофа произошла примерно 3,4 млрд лет назад.

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Ученые считают, что более 3 миллиардов лет назад в Марс врезался огромный астероид, который стал причиной появления мегацунами, пишет Gizmodo.

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Первым космическим аппаратом, который приземлился на поверхности Марса был аппарат NASA под названием "Викинг-1". Он приземлился в 1976 году на Равнине Хриса, которая является гигантской низменностью площадью в 500 тысяч кв.км. И теперь группа ученых считает, что они нашли доказательства древнего мегацунами, которое пронеслось по Марсу 3,4 млрд лет назад на расстоянии в чуть меньше 1000 км от места посадки космического аппарата.

[ + – ] Равнина Хриса на Марсе Фото: NASA

Ученые из Планетологического института США (находится в штате Аризона) обнаружили огромный ударный кратер диаметром в примерно 110 км, который остался после падения астероида в далеком прошлом Марса.

Ученые изучили карты поверхности Красной планеты и выяснили, что ударный кратер, который они назвали Поль, появился примерно 3,4 млрд лет назад. Это было время, когда на Земле только недавно появились первые жизненные формы. Моделирование показало, что удар астероида был настолько сильным, что вся порода поднялась со дна древнего океана и ее унесло огромными потоками воды.

[ + – ] Моделирование показало, что удар астероида был настолько сильным, что вся порода поднялась с дна древнего океана и ее унесло огромными потоками воды Фото: wikipedia

По словам Алексиса Родригеса из Планетологического института, это было огромное мегацунами, высота волны в котором составляла примерно 250 метров. Ученые считают, что это было очень необычное цунами, которое отличается от тех, которые появляются на Земле. Многие ученые сходятся на том, что в далеком прошлом Марс действительно был покрыт водой и имел более теплый и влажный климат, чем сейчас.

Исследование показало, что, учитывая размеры кратера, астероид, который его создал мог иметь примерные размеры 3 на 10 км. Ученые считают, что мощность взрыва составляла от 500 тысяч до 13 млн мегатонн энергии в тротиловом эквиваленте. Для сравнения, самая мощная термоядерная бомба в истории человечества — советская "Царь-бомба", в 1961 году освободила энергии в 57 мегатонн в тротиловом эквиваленте.

По словам Родригеса, теперь нужно подготовить новый космический аппарат для посадки в этом регионе, чтобы подробно изучить все местные горные породы. Таким образом можно узнать о том, как происходила эволюция марсианского океана, и есть ли здесь признаки древней микробной жизни.

[ + – ] По словам Родригеса, теперь нужно подготовить новый космический аппарат для посадки в этом регионе, чтобы подробно изучить все местные горные породы. Таким образом можно узнать о том, как происходила эволюция марсианского океана, и есть ли здесь признаки древней микробной жизни Фото: NASA

Но пока основная задача NASA на Марсе – это доставить собранные образцы породы марсоходом Perseverance в кратере Езеро на Землю. Программа под названием Mars Sample Return предусматривает, что в ней будут задействованы несколько новых космических аппаратов, с помощью которых можно будет осуществить доставку образцов на Землю уже в начале следующего десятилетия.

Также сейчас NASA сосредоточило свое внимание на Венере, куда в конце 2020-х годов должны отправится два космический аппарата DAVINCI+ и Veritas.

Учитывая еще и лунную программу Artemis, которая сейчас уже успешно реализуется, неизвестно сможет ли NASA отправить еще один аппарат в кратер Поль в ближайшем будущем.

Как уже писал Фокус, охотник за инопланетянами обнаружил на Марсе "статую внеземного существа".

Также Фокус писал о недавнем исследовании, которое дало возможность ученым оценить потенциальную обитаемость Венеры.