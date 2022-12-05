Лес под колпаком. На Марсе предлагают создать природный заповедник со своей атмосферой

О терраформировании Красной планеты речь не идет, нужно лишь создать небольшие оазисы земной природы.

Related video

Через 80 лет, согласно прогнозу ООН, на Земле будет жить более 11 млрд человек. Рост населения провоцирует еще большее влияние, и часто негативное, на природу. Одним из способов спасти Землю от превращения в огромную свалку станет колонизация других планет и начать можно с Марса. И на этой планете можно создать земную экосистему. Например, если построить огромные купола с земной растительностью, может быть даже это будет целый лесной массив, пишет Futurism.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Инженер Пол Смит из Бристольского университета, Великобритания, предлагает построить на Марсе природный заповедник, который будет действовать как психологическое убежище и ботанический сад для будущих колонистов Красной планеты. Этот заповедник можно создать под огромным куполом на поверхности Марса.

Некоторые ученые считают, что заселение других планет и, таким образом, теоретические снижение негативного влияния на природу – это единственный способ сохранить наш вид. Такой же точки зрения придерживается и Смит. Он считает ,что неконтролируемый рост населения Земли существенно навредит всей экосистеме планеты. Поэтому нужно создавать новые колонии на Марсе, и возможно даже подвергнуть планету частичному терраформированию.

[ + – ] Конечно же условия на Марсе существенно отличаются от земных. Здесь намного холоднее, планета более сухая и имеет совершенно другую атмосферу Фото: Futurism

Конечно же условия на Марсе существенно отличаются от земных. Здесь намного холоднее, планета более сухая и имеет совершенно другую атмосферу. Но с другой стороны под поверхностью планеты, как считают ученые, находятся большие резервуары из водяного льда.

Если использовать эти и другие ресурсы Марса, то можно построить на планете купол с регулируемой атмосферой. Также стоит учитывать тот факт, что местные породы богаты некоторыми элементами, которые могут помочь с выращиванием земных растений. Но стоит отметить, что в марсианском грунте не хватает ряда необходимых микроэлементов, а также обогащающих почву микроорганизмов.

Но Смит не предлагает терраформировать всю марсианскую поверхность. Вместо этого он предлагает создать в таких куполах земные лесные массивы, которые будут эффективно служить оазисами, предлагая, как психологические, так и другие преимущества для колонистов Марса.

[ + – ] Один из проектов человеческой колонии на Марсе Фото: Universe Today

"Это будет своеобразное природное убежище, природный заповедник, если хотите, который можно будет использовать для получения ценных ресурсов", — говорит Смит.

Пока что нерешенной проблемой в проекте Смита остается очень высокий уровень солнечного и космического излучения на Марсе, а также остается открытым вопрос, как не такое, как на Земле магнитное поле повлияет на растительность.

Тем не менее Смит считает, что дальнейшие исследования приведут к правильному решению этих проблем. В любом случае, Смит считает, что заселение других планет и создание там природных земных оазисов поможет спасти Землю от катастрофы.

"Человечество должно выжить и конечно, хотелось бы чтобы выжила и Земля. Поэтому об этом нужно начать думать уже сейчас", — говорит Смит.

Как уже писал Фокус, через несколько дней Марс исчезнет и это событие не обойдется без Луны. Самое главное, что его можно будет увидеть невооруженным глазом.

Также Фокус писал о том, что миллиарды лет назад в Марс врезался огромный астероид, который вызвал настоящую планетарную катастрофу.