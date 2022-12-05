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Технологии и наука

Через несколько дней Марс исчезнет и без Луны не обойдется: как увидеть событие

покрытие, затмение, Марс, Луна
Фото: Forbes | Уникальное событие можно будет увидеть невооруженным глазом

Уникальное событие можно будет увидеть невооруженным глазом и для этого нужно просто его не проспать.

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В четверг, 8 декабря, жители почти всего северного полушария Земли станут свидетелями незабываемого события. В этот день Марс исчезнет. Правда не навсегда и это связано с нашим спутником, пишет The Guardian.

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Необыкновенное зрелище, когда Марс скроется за Луной, можно будет наблюдать утром, 8 декабря. Именно в этот день Луна закроет собой Красную планету и это известное астрономическое событие называется покрытие.

В таком космическом явлении нет ничего необычного и оно происходит, когда какой-либо объект, который находится ближе к Земле, закрывает собой более далекий объект. На самом деле, чаще всего термин покрытие используют как раз в тех случаях, когда Луна закрывает собой планеты или звезды.

Это и произойдет утром в четверг, 8 декабря, примерно в 6:58, когда Луна закроет собой Марс. Уже с вечера среды наш спутник будет приближаться к Марсу на ночном небе. Ну а уже ближе к семи утра Луна пройдет на небе таким образом, что четвертая планета от Солнца исчезнет для обзора на некоторое время.

покрытие, затмение, Марс, Луна Fullscreen
Необыкновенное зрелище, когда Марс исчезнет за Луной, можно будет наблюдать утром, 8 декабря. Именно в этот день Луна закроет собой Красную планету и это известное астрономическое событие называется покрытие
Фото: UniverseToday

Покрытие Марса будет продолжаться примерно 1 час, прежде чем планета снова появится в небе. На территории Украины в этот день восход Солнца состоится примерно в 7:45, поэтому есть шанс не использовать дополнительные средства, чтобы увидеть покрытие Марса.

Но лучше всего такое затмение Луной Марса будет видно с территории Скандинавии, Исландии, Гренландии и в Канаде. Хотя жители большей половины северного полушария имеют шанс его также хорошо увидеть.

8 декабря Марс будет очень ярким, ведь он будет отражать максимально возможное количество света Солнца. Это связано с его расположением в этот день в космосе.

Как уже писал Фокус в небе над Земле появился новый очень яркий объект и это уже создает определенные проблемы для ученых.

Также Фокус писал о том, что в конце октября Луна хоть и не полностью, но закрыла собой Солнце.

Как уже писал Фокус, один из космических аппаратов смог запечатлеть событие, которое невозможно было увидеть с Земли. В это время Луна также закрыла собой Солнце.