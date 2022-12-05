Через несколько дней Марс исчезнет и без Луны не обойдется: как увидеть событие

Уникальное событие можно будет увидеть невооруженным глазом и для этого нужно просто его не проспать.

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В четверг, 8 декабря, жители почти всего северного полушария Земли станут свидетелями незабываемого события. В этот день Марс исчезнет. Правда не навсегда и это связано с нашим спутником, пишет The Guardian.

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Необыкновенное зрелище, когда Марс скроется за Луной, можно будет наблюдать утром, 8 декабря. Именно в этот день Луна закроет собой Красную планету и это известное астрономическое событие называется покрытие.

В таком космическом явлении нет ничего необычного и оно происходит, когда какой-либо объект, который находится ближе к Земле, закрывает собой более далекий объект. На самом деле, чаще всего термин покрытие используют как раз в тех случаях, когда Луна закрывает собой планеты или звезды.

Это и произойдет утром в четверг, 8 декабря, примерно в 6:58, когда Луна закроет собой Марс. Уже с вечера среды наш спутник будет приближаться к Марсу на ночном небе. Ну а уже ближе к семи утра Луна пройдет на небе таким образом, что четвертая планета от Солнца исчезнет для обзора на некоторое время.

[ + – ] Необыкновенное зрелище, когда Марс исчезнет за Луной, можно будет наблюдать утром, 8 декабря. Именно в этот день Луна закроет собой Красную планету и это известное астрономическое событие называется покрытие Фото: UniverseToday

Покрытие Марса будет продолжаться примерно 1 час, прежде чем планета снова появится в небе. На территории Украины в этот день восход Солнца состоится примерно в 7:45, поэтому есть шанс не использовать дополнительные средства, чтобы увидеть покрытие Марса.

Но лучше всего такое затмение Луной Марса будет видно с территории Скандинавии, Исландии, Гренландии и в Канаде. Хотя жители большей половины северного полушария имеют шанс его также хорошо увидеть.

8 декабря Марс будет очень ярким, ведь он будет отражать максимально возможное количество света Солнца. Это связано с его расположением в этот день в космосе.

Как уже писал Фокус в небе над Земле появился новый очень яркий объект и это уже создает определенные проблемы для ученых.

Также Фокус писал о том, что в конце октября Луна хоть и не полностью, но закрыла собой Солнце.

Как уже писал Фокус, один из космических аппаратов смог запечатлеть событие, которое невозможно было увидеть с Земли. В это время Луна также закрыла собой Солнце.