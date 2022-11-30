Большие проблемы. В небе над Землей появился новый очень яркий объект

Новый спутник, который является своеобразной "космической вышкой" для мобильной связи на Земле – это новая угроза для астрономических наблюдений.

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Новый спутник, который является прототипом более совершенного аппарата, создан для того, чтобы создать максимально лучшее покрытие для мобильной связи даже в самых труднодоступных местах на планете. Но этот спутник оказался более ярким, чем большинство звезд на ночном небе и астрономы называет и его и будущую группировку подобных спутников настоящей угрозой для работы ученых, пишет ScienceAlert.

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Еще 10 сентября этого года ракета Falcon 9 от SpaceX вывела в космос экспериментальный спутник связи BlueWalker 3, который является прототипом более крупных спутников, которые в свою очередь должны в скором времени заполнить околоземное пространство. Bluewalker 3 создала американская компания AST SpaceMobile и он состоит из массива солнечных панелей и огромной антенной решетки площадью 64 кв.м. Свою антенну спутник развернул только в середине ноября. Данный спутник — это начало для орбитальной группировки спутников связи, к которым сможет получить доступ любой смартфон на Земле, даже если человек находится там, где обычная мобильная связь недоступна.

Но ученые из Международного астрономического союза заявили о том, что спутник Bluewalker 3 уже является одним из самых ярких объектов на ночном небе. Он почти такой же яркий, как, например, звезды Антарес (созвездие Скорпиона, 15-я по яркости звезда) и Спика (созвездие Девы, 16-я по яркости звезда).

[ + – ] Еще 10 сентября этого года ракета Falcon 9 от SpaceX вывела в космос экспериментальный спутник связи BlueWalker 3, который является прототипом более крупных спутников, которые в свою очередь должны в скором времени заполнить околоземное пространство Фото: UniverseToday

BlueWalker 3 на сегодня имеет самую большую антенную решетку среди всех коммерческих спутников на орбите, и он способен отражать гораздо больше света, чем, например, спутники Starlink.

Для астрономов такое положение дел является серьезной проблемой, ведь сейчас наблюдения ведутся не только с помощью космических телескопов, но и наземных. А для последних наличие в космосе такого яркого объекта, который отражает солнечный свет, крайне нежелательно. Ведь многие объекты, за которыми ведут наблюдения астрономы будет затмевать собой этот и последующие спутники связи.

Ученых встревожены еще и тем фактом, что спутник Bluewalker 3 – это тестовая версия более крупного спутника Bluebird, которые должны быть запущены в космос в ближайшее время. Компания AST SpaceMobile собирается создать на околоземной орбите группировку из более 100 таких спутников уже к концу 2024 года. Эти спутники будут своеобразными "космическими вышками связи" для того, чтобы доступ к мобильной связи был в самых удаленных уголках Земли.

Но астрономы обеспокоены тем, что такие яркие объекты будут создавать помехи для наземных телескопов, ведь на снимках космоса будут видны очень яркие точки и не менее яркие полосы от полета спутников.

[ + – ] Ученые из Международного астрономического союза заявили о том, что спутник Bluewalker 3 уже является одним из самых ярких объектов на ночном небе. Он почти такой же яркий, как, например, звезды Антарес (созвездие Скорпиона, 15-я по яркости звезда) и Спика (созвездие Девы, 16-я по яркости звезда) Фото: cnet.com

Но есть еще одна проблема, на которую указывают астрономы. Спутник BlueWalker 3 использует наземные радиочастоты, которые могут создавать помехи для радиотелескопов. Такие телескопы в настоящее время находятся на Земле в тех районах, где нет покрытия мобильной связью.

По словам ученых, такие как BlueWalker 3 спутники могут ухудшить наблюдения за космосом и это грозит огромными проблемами для всех астрономов, ведь они не смогут нормально заниматься наукой.

В тоже время астрономы признают, что такие спутники необходимы, но нужно принять меры, чтобы они не мешали астрономическим наблюдениям.

В компании AST SpaceMobile уже заявили о том, что они планируют создать новое антибликовое покрытие для своих спутников, что значительно снизит их отражательную способность. Таким образом, как считают в компании, возможное воздействие на астрономические наблюдения будет сведено к минимуму.

Что касается астрономических наблюдений, то Фокус уже писал о том, что в честь юбилея Европейской южной обсерватории был сделан новейший снимок знаменитой туманности Конус.

Если говорить о исследовании космоса, в частности близлежащих к Земле объектов, то космический корабль NASA, предназначенный для полетов астронавтов, смог улететь на очень далекой расстояние от нашей планеты. По сути он установил рекорд дальности полета для таких космических кораблей, как уже писал Фокус.