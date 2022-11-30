Великі проблеми. У небі над Землею з'явився новий дуже яскравий об'єкт

Новий супутник, який є своєрідною "космічною вежею" для мобільного зв'язку на Землі, — це нова загроза для астрономічних спостережень.

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Новий супутник, який є прототипом досконалішого апарату, створений для того, щоб створити максимально найкраще покриття для мобільного зв'язку навіть у важкодоступних місцях на планеті. Але цей супутник виявився яскравішим, ніж більшість зірок на нічному небі, й астрономи називають його і майбутнє угруповання таких супутників справжньою загрозою для роботи вчених, пише ScienceAlert.

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Ще 10 вересня цього року ракета Falcon 9 від SpaceX вивела в космос експериментальний супутник зв'язку BlueWalker 3, який є прототипом великих супутників, які зі свого боку повинні незабаром заповнити навколоземний простір. Bluewalker 3 створила американська компанія AST SpaceMobile і він складається з масиву сонячних панелей та величезної антенної решітки площею 64 кв.м. Свою антену супутник розгорнув лише у середині листопада. Цей супутник — це початок для орбітального угруповання супутників зв'язку, до яких зможе отримати доступ будь-який смартфон на Землі, навіть якщо людина знаходиться там, де звичайний мобільний зв'язок недоступний.

Але вчені з Міжнародного астрономічного союзу заявили про те, що супутник Bluewalker 3 вже є одним із найяскравіших об'єктів на нічному небі. Він майже такий же яскравий, як, наприклад, зірки Антарес (сузір'я Скорпіона, 15-та за яскравістю зірка) та Спіка (сузір'я Діви, 16-та за яскравістю зірка).

[ + – ] Ще 10 вересня цього року ракета Falcon 9 від SpaceX вивела в космос експериментальний супутник зв'язку BlueWalker 3, який є прототипом великих супутників, які зі свого боку повинні незабаром заповнити навколоземний простір Фото: Девятая планета

BlueWalker 3 на сьогодні має найбільшу антенну решітку серед усіх комерційних супутників на орбіті, і він здатний відбивати набагато більше світла, ніж, наприклад, супутники Starlink.

Для астрономів такий стан справ є серйозною проблемою, адже зараз спостереження проводяться не лише за допомогою космічних телескопів, а й наземних. А для останніх наявність у космосі такого яскравого об'єкта, що відбиває сонячне світло, є вкрай небажаною. Адже багато об'єктів, за якими ведуть спостереження астрономи, затьмарюватиме собою цей та наступні супутники зв'язку.

Вчених стривожені ще й тим фактом, що супутник Bluewalker 3 — це тестова версія більшого супутника Bluebird, який мають запустити до космосу найближчим часом. Компанія AST SpaceMobile збирається створити на навколоземній орбіті угруповання із понад 100 таких супутників вже до кінця 2024 року. Ці супутники будуть своєрідними "космічними вежами зв'язку" для того, щоб доступ до мобільного зв'язку був у найвіддаленіших куточках Землі.

Але астрономи стурбовані тим, що такі яскраві об'єкти створюватимуть перешкоди для наземних телескопів, адже на знімках космосу буде видно дуже яскраві точки й не менш яскраві смуги від польоту супутників.

[ + – ] Вчені з Міжнародного астрономічного союзу заявили про те, що супутник Bluewalker 3 вже є одним із найяскравіших об'єктів на нічному небі. Він майже такий же яскравий, як, наприклад, зірки Антарес (сузір'я Скорпіона, 15-та за яскравістю зірка) та Спіка (сузір'я Діви, 16-та за яскравістю зірка) Фото: cnet.com

Але є ще одна проблема, на яку вказують астрономи. Супутник BlueWalker 3 використовує радіочастоти наземні, які можуть створювати перешкоди для радіотелескопів. Такі телескопи нині перебувають Землі у районах, де немає покриття мобільним зв'язком.

За словами вчених, такі як BlueWalker 3 супутники можуть погіршити спостереження за космосом і це загрожує величезними проблемами для всіх астрономів, адже вони не можуть нормально займатися наукою.

Водночас астрономи визнають, що такі супутники необхідні, але потрібно вжити заходів, щоб вони не заважали астрономічним спостереженням.

У компанії AST SpaceMobile вже заявили про те, що вони планують створити нове покриття антивідблиску для своїх супутників, що значно знизить їхню відбивну здатність. Так, як вважають у компанії, можлива дія на астрономічні спостереження буде зведена до мінімуму.

Щодо астрономічних спостережень, то Фокус вже писав про те, що на честь ювілею Європейської південної обсерваторії зробили новий знімок знаменитої туманності Конус.

Якщо говорити про дослідження космосу, зокрема довколишніх об'єктів, то космічний корабель NASA, призначений для польотів астронавтів, зміг відлетіти на дуже далеку відстань від нашої планети. По суті, він встановив рекорд дальності польоту для таких космічних кораблів, як уже писав Фокус.