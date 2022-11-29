Одноокий монстр. Астрономи на свій ювілей отримали знімок дивовижної космічної структури (фото)

Як справжнє космічне чудовисько, виглядає дуже далека від Землі туманність, де народжуються нові зірки.

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Європейська південна обсерваторія (ESO) відзначила свій 60-річний ювілей, опублікувавши нове зображення Конус, яка вже стала культовою туманністю і знаходиться на відстані 2500 світлових років від Землі, пише Forbes.

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ESO — це міжнародна організація, до складу якої входять 15 країн Європи та Бразилія. Європейська південна обсерваторія володіє найбільшим телескопом у світі — VLT, який знаходиться в Чилі й насправді є комплексом з чотирьох найпотужніших телескопів.

Саме за допомогою VLT, який використовував різні фільтри для того, щоб показати різноманітність газів, зроблено зображення культової Туманності Конус.

[ + – ] Саме за допомогою VLT, який використовував різні фільтри для того, щоб показати різноманітність газів, зроблено зображення культової Туманності Конус Фото: ESO

Ця туманність виглядає, як одноокий монстр, який виринув із космічного моря і знаходиться вона в складі іншої туманності під назвою NGC 2264. Ця туманність оточує розсіяне зоряне скупчення з такою самою назвою.

Туманність Конус, яка має вигляд стовпа, є гігантською хмарою холодного молекулярного газу і пилу, в якому відбувається народження нових зірок. Ця туманність перебуває у сузір'ї Єдинорога неподалік сузір'я Оріона. Відстань 2500 світлових років — це відносно близько до нашої Сонячної системи, якщо враховувати масштаби Чумацького Шляху.

[ + – ] Уманність Конус, яка має вигляд стовпа, є гігантською хмарою холодного молекулярного газу і пилу, в якому відбувається народження нових зірок. Ця туманність знаходиться в сузір'ї Єдинорога неподалік сузір'я Оріона

Туманність Конус отримала свою назву через те, що на знімках вона має конічну форму, хоча головною її особливістю якраз є центральний стовп із газу та пилу. Якщо придивитися, то в цій туманності, що нагадує морське чудовисько, можна побачити одне око і навіть рот. Щоб розуміти, наскільки гігантським є цей газовий стовп, варто зазначити, що його довжина — 7 світлових років. Наприклад, до найближчої до Сонця зірки лише 4 світлові роки.

Як і Туманність Конус, і її батьківська туманність NGC 2264, є великими областями зореутворення. До речі, останню виявив ще 1785 року астроном Вільям Гершель, який за 4 роки до цього відкрив Уран — сьому планету нашої Сонячної системи.

Ще кілька слів варто сказати про туманність NGC 2264, яка має ще одну неофіційну назву — туманність Сніжинки чи туманність Різдвяної ялинки. І цю назву область з газу та пилу отримала завдяки своєму незвичайному зовнішньому вигляду.

[ + – ] Туманність NGC 2264 має ще одну неофіційну назву – туманність Сніжинки чи туманність Різдвяної ялинки. І цю назву ця область з газу та пилу отримала завдяки своєму незвичайному зовнішньому вигляду

Такі гігантські хмари з газу та пилу, як Туманність Конус з'являються, коли зірки, блакитні надгіганти, випускають свій зоряний вітер та сильне випромінювання, яке забирає будь-яку речовину поблизу. Саме цей газ і пил у результаті стискаються у щільні стовпи.

Фокус вже писав про ще одну культову туманність, яка є 3 величезними стовпоподібними структурами і називається Стовпи Творіння. Знімок цієї галузі освіти нових зірок зробив космічний телескоп Вебб.

Також Фокус писав про те, що зірки-вбивці замітають сліди своїх "злочинів", але астрономи навчилися їх викривати.