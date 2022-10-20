Неземна краса та велич. Телескоп Вебба вперше зафіксував знамениті Стовпи Творіння (фото)

Нове докладніше фото цієї космічної структури дозволить астрономам визначити точнішу кількість нових зірок, а також кількість газу та пилу в цьому регіоні.

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Космічний телескоп Вебба вперше звернув свою увагу на знамениту космічну структуру — "Стовпи Творіння". Це три величні структури, які складаються з холодного газу та пилу, і тут народжуються нові зірки. "Стовпи Творіння" є частиною туманності Орел і знаходяться в сузір'ї Змії на відстані 7 тисяч світлових років від нас, пише Daily Mail.

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Вперше цю космічну структуру, що складається з трьох "стовпів" молекулярного водню та пилу, відобразив ще в 1995 році космічний телескоп Габбл.

[ + – ] Уперше знімок "Стовпів Творіння" зробив космічний телескоп Габбл у 1995 році Фото: NASA

Потім у 2014 році він зробив новий знімок у вищій роздільній здатності.

[ + – ] Вдруге телескоп Габбл зробив знімок цієї космічної структури в 2014 році Фото: NASA

Але тепер вперше знімок "Стовпів Творіння" зробив космічний телескоп Вебба за допомогою інфрачервоної камери NIRCam.

[ + – ] Вперше знімок "Стовпів Творіння" зробив космічний телескоп Вебба за допомогою своєї інфрачервоної камери NIRCam у 2022 році Фото: NASA

Згідно із заявою NASA, на сьогодні це докладне зображення цього регіону космосу, яке значно відрізняється від зображень Габбла. Нове зображення "Стовпів Творіння" дозволить астрономам визначити точнішу кількість нових зірок, а також кількість газу та пилу в цьому регіоні. Це вийде завдяки тому, що тепер чіткіше видно скупчення газу та пилу, а також чіткіше видно регіони з протозірками, які все ще оповиті пилом, з яких незабаром з'являться справжні зірки.

[ + – ] Згідно із заявою NASA, на сьогодні це докладне зображення цього регіону космосу, яке значно відрізняється від зображень Габбла Фото: NASA

За словами вчених, нове зображення Вебба регіону, де формуються нові зірки, допоможе краще зрозуміти процес їх формування. Завдяки своїм потужнішим приладам телескоп Вебба надав детальніший погляд на цю частину туманності Орла. На відміну від знімків Габбла, на новому зображенні видно тисячі мерехтливих зірок.

Якщо на знімках Габбла стовпи виглядали як цілісне скупчення газу та пилу, крізь яке майже не проривалося світло молодих зірок, то на знімку Вебба видно зірки, які ще формуються.

На другому та третьому стовпі можна помітити червоне свічення, яке утворюється унаслідок зіткнення викидів речовини молодих зірок і міжзоряного газу. Вчені вважають, що багатьом молодим зіркам у цьому регіоні лише кілька сотень тисяч років.

Вважається, що висота найвищого стовпа становить приблизно 4 світлові роки, а висота решти становить від 1 до 3 світлових років.

[ + – ] Порівняння зображення "Стовпом Творіння", зроблених космічним телескопом Габбл у 2014 році (ліворуч) і космічним телескопом Вебба в 2022 році (праворуч) Фото: NASA

Насправді туманність Орел або NGC 6611 є розсіяним зоряним скупченням, що складається з кількох дивовижних регіонів. І "Стовпи Творіння" — це один із них.

Учені вважають, що всередині цієї структури молоді зірки викидають потоки речовини зі швидкістю 720 тисяч км/год. Свою назву ця космічна структура отримала саме тому, що формуються нові зірки.

[ + – ] Насправді туманність Орел або NGC 6611 є розсіяним зоряним скупченням, що складається з кількох дивовижних регіонів. І "Стовпи Творіння" — це один із них Фото: NASA

Як уже писав Фокус, нещодавно телескоп Вебба зробив знімок двох рідкісних зірок, які то наближаються, то віддаляються одна від одної. Унаслідок вони утворюють оболонки з пилу, які викидає в космос потік зоряного вітру.

Також Фокус писав про неймовірно детальне фото галактики IC 5332, яка допомогла вченим детальніше побачити структуру цього об'єкта, адже знімок телескопа Габбл не дозволяв цього зробити.