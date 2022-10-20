Неземная красота и величие. Телескоп Уэбба впервые запечатлел знаменитые Столпы Творения (фото)

Новая более детальная фотография этой космической структуры позволит астрономам определить более точное количество новых звезд, а также количество газа и пыли в этом регионе.

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Космический телескоп Уэбба впервые обратил свой взор на знаменитую космическую структуру – "Столпы Творения". Это три величественные структуры, которые состоят из холодного газа и пыли, и здесь рождаются новые звезды. "Столпы Творения" являются частью туманности Орел и находятся в созвездии Змеи на расстоянии в 7 тысяч световых лет от нас, пишет Daily Mail.

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Впервые данную космическую структуру, которая состоит из трех "столбов" молекулярного водорода и пыли, запечатлел еще в 1995 году космический телескоп Хаббл.

[ + – ] Впервые снимок "Столпов Творения" сделал космчиеский телескоп Хаббл в 1995 году Фото: NASA

Затем в 2014 году он сделал новый снимок в более высоком разрешении.

[ + – ] Во второй раз телескоп Хаббл сделал снимок этой космической структуры в 2014 году Фото: NASA

Но теперь впервые снимок "Столпов Творения" сделал космический телескоп Уэбба с помощью своей инфракрасной камеры NIRCam.

[ + – ] Впервые снимок "Столпов Творения" сделал космический телескоп Уэбба с помощью своей инфракрасной камеры NIRCam в 2022 году Фото: NASA

Согласно заявлению NASA, на сегодня это самое подробное изображение данного региона космоса, которое значительно отличается от изображений Хаббла. Новое изображение "Столпов Творения" позволит астрономам определить более точное количество новых звезд, а также количество газа и пыли в этом регионе. Это получится благодаря тому, что теперь более четко видны скопления газа и пыли, а также более четко видны регионы с протозвездами, которые все еще окутаны пылью, из которых вскоре появятся настоящие звезды.

[ + – ] Согласно заявлению NASA, на сегодня это самое подробное изображение данного региона космоса, которое значительно отличается от изображений Хаббла Фото: NASA

По словам ученых, новое изображение Уэбба региона, где формируются новые звезды поможет лучше понять процесс их формирования. Благодаря своим более мощным приборам телескоп Уэбба предоставил более детальный взгляд на эту часть туманности Орла. В отличие от снимков Хаббла, на новом изображении видны тысячи мерцающих звезд.

Если на снимках Хаббла столпы выглядели как цельное скопление газа и пыли, сквозь которое почти не прорывался свет молодых звезд, то на снимке Уэбба видно звезды, которые еще формируются.

На втором и третьем столбе можно обнаружить красноватое свечение, которое образуется в результате столкновения выбросов вещества молодых звезд и межзвездного газа. Ученые считают, что многим молодым звездам в этом регионе всего несколько сотен тысяч лет.

Считается, что высота самого высокого столба составляет примерно 4 световых года, а высота остальных составляет от 1 до 3 световых лет.

[ + – ] Сравнение изображения "Столпом Творения", сделанных космчиесаким телескопом Хаббл в 2014 году (слева) и космическим телескопом Уэбба в 2022 году (справа) Фото: NASA

На самом деле туманность Орел или NGC 6611 является рассеянным звездным скоплением, которое состоит из нескольких удивительных регионов. И "Столпы Творения" – это один из них.

Ученые считают, что внутри этой структуры молодые звезды выбрасывают потоки вещества со скоростью в 720 тысяч км/час. Свое название эта космическая структура получила как раз потому, что в ней формируются новые звезды.

[ + – ] На самом деле туманность Орел или NGC 6611 является рассеянным звездным скоплением, которое состоит из нескольких удивительных регионов. И "Столпы Творения" – это один из них Фото: NASA

Как уже писал Фокус, недавно телескоп Уэбба сделал снимок двух редких звезд, которые то приближаются, то отдаляются друг от друга. В результате они создают оболочки из пыли, которые выбрасывает в космос поток звездного ветра.

Также Фокус писал о невероятно детальной фотографии галактики IC 5332, которая помогла ученым увидеть более подробно структуру этого объекта, ведь снимок телескопа Хаббл не позволял этого сделать.