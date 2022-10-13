Телескоп Вебба зняв танго рідкісних зірок: у кадр потрапив дотик світла до їхніх запорошених спідниць

JWST зробив неймовірні знімки пилу, який штовхає світло.

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Об'єкт під назвою WR 140 є двома рідкісними зірками, які кружляють одна навколо одної в дикому танго — то зближуючись, то віддаляючись одна від одної, вони створюють пилові оболонки, які повільно виштовхуються в космос зоряним вітром заряджених частинок і світінням випромінювання самих зірок, пише Science Alert.

Космічному телескопу Джеймса Вебба (JWST) вдалося зняти цей динамічний танець зірок, і тепер астрономи нарешті зможуть побачити й вивчити, як зоряне світло викликає прискорення.

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Цей унікальний подвійний об'єкт WR 140 розташований у сузір'ї Лебедя на відстані 5,6 тисячі світлових років від Землі. У світі астрономії ці дві зірки є надзвичайною рідкістю, яка називається вітровою подвійною системою, що зіштовхується. Простими словами, надзвичайно рідкісна та гаряча зірка Вольфа-Райє танцює надзвичайний танець зі своїм блакитним компаньйоном-надгігантом О-типу — вони то зближуються, то віддаляються одне від одного. І кожне їхнє зближення створює все нові й нові пилові оболонки.

Для обох зірок у цій системі характерні швидкі зіркові вітри, які дмуть у космос зі швидкістю близько 3 тисяч кілометрів на секунду. Це змушує обидві зірки втрачати масу з неймовірною швидкістю, що цілком зрозуміло та нормально. Однак вони обертаються за еліптичною формою, то наближаючись, то віддаляючись одна від одної. У точці їхнього найбільшого зближення (періастрі) найсильніші вітри зірок стикаються, утворюючи потужні точки та величезний шар пилу, який, вириваючись назовні, утворює пилові оболонки.

Зірки Вольфа-Райє та О-типу обертаються одна навколо одної кожні 7,94 року, і в кожен із цих періодів вони створюють нову пилову оболонку. І так щоразу. Така послідовність виконання однієї дії робить об'єкт WR 140 надзвичайно цікавим для астрономів і дає їм можливість вивчити утворення пилу та прискорення.

[ + – ] Фото, що показує, як подвійна система WR 140 робить пил у періастрі Фото: движение звезд

Під час вивчення фотографій, зроблених космічним телескопом Джеймса Вебба, астрономи помітили одну дивність — їх зацікавила своєрідна форма раковин. Таку форму було б важко пояснити лише одними зоряними вітрами. Значить, було ще щось.

Учені припускали, що без зовнішніх сил кожна пилова оболонка мала б розширюватися з постійною швидкістю, проте це не відповідало фото. Пізніше астрономи дійшли висновку, що вона спостерігають щось нове та захопливе. Своєрідна форма пилової спіралі пояснювалася тим, що її розширення не було постійним, а скоріше, навіть росло. І астрономам вперше далося зняти цей унікальний ефект на камеру.

Астрономи припустили, що причину такої незвичайної поведінки пилових оболонок можна пояснити за допомогою радіаційного тиску. Зірки випускають так багато потужного випромінювання, що воно справді може в космічному вакуумі штовхати матерію.

Коли вчені врахували у своєму рівнянні радіаційний тиск, вони справді змогли відтворити форму пилових оболонок, які буквально роздмухуються навколо системи WR 140.

За словами астрофізика з університету Сіднея в Австралії, вчені давно припускали, що причиною відтоку є радіаційний тиск. Однак сьогодні їм по суті вдалося побачити фізику в дії на фото — як вітрильник ловить вітер і прискорюється, пилова оболонка WR140 ловить фотонний вітер зірки та робить раптовий ривок уперед.

Раніше Фокус писав, що телескоп Вебба зняв те, чого не повинно бути в космосі, — астрономи губляться в здогадах.