Телескоп Вебба побачив те, чого не повинно бути в космосі: астрономи губляться у здогадах

Напрочуд масивні далекі галактики викликають питання про те, як вони сформувалися.

Космічний телескоп Вебба, який вже надіслав величезну кількість зображень і нових даних, змусив вчених серйозно задуматися про те, що ранній Всесвіт виглядає трохи інакше, ніж вони очікували, пише Futurism.

Телескоп Вебба за останні майже 2 місяці дозволив вченим зазирнути в найдальші і ранні куточки Всесвіту. Але деякі з його спостережень викликали більше запитань, ніж відповідей. Космічний телескоп, який вирушив у свою подорож наприкінці 2021 року, робить зображення дуже далеких галактик, які випромінюють занадто мало світла, щоб їх міг побачити будь-який інший телескоп. Ці галактики з'явилися протягом першого мільярда років існування нашого Всесвіту і спостереження за ними є одним із головних завдань нового космічного телескопа.

Величезні галактики? Цього не може бути!

Довгий час астрономи вважали, що ранні галактики є дуже маленькими і деформованими об'єктами. Але зображення Вебба показали, що ці галактики величезні, дуже масивні, а також мають надзвичайно правильну форму та структуру. Таке відкриття може змінити уявлення того, як розвивався Всесвіт на початковому етапі свого існування.

[ + – ] Зображення скупчення галактик SMACS 0723. Ці галактики з'явилися 13 млрд років тому. Фото: NASA

За словами Гарта Іллінгворта з Каліфорнійського університету до Санта-Круза, комп'ютерні моделі не показували таких галактик, і ніхто не припускав, що вони можуть бути такими.

"Як вони могли сформуватися такими в ранньому Всесвіті? Як у цих галактиках так швидко з'явилося дуже багато зірок?", — запитує Іллінгворт.

Водночас вчені кажуть, що, можливо, зараз зображення Вебба дивують, але пізніше, після проведення додаткових досліджень, все стане на свої місця.

[ + – ] Водночас вчені кажуть, що, можливо, зараз зображення Вебба дивують, але пізніше, після проведення додаткових досліджень, все стане на свої місця. Фото: NASA

Вчені вважали, що галактики в ранньому Всесвіті не мають правильної форми і являють собою хаотичний набір зірок. Це пов'язано з тим, що космічний телескоп Габбл, який намагався зазирнути в ранню історію Всесвіту, не мав таких потужних приладів, як телескоп Вебба. Також на основі даних Габбла вчені вважали, що ранні галактики розкидані по космосу, але дані Вебба показують, що вони більш структуровані.

За словами Дена Коу з Інституту досліджень космосу за допомогою космічного телескопа, США раніше вважалося, що ранній Всесвіт — це безладне скупчення областей зореутворення. Раніше вчені не бачили в ранньому Всесвіті холодних і старих зірок, а лише молоді та гарячі.

Потенційне пояснення розбіжностей даних Вебба та припущень вчених

Що стосується величезних і масивних галактик, які виявив телескоп Вебба у періоді в 1 млрд років після Великого вибуху, то вчені вже мають перші пояснення їх існування. Найпростіше пояснення полягає в тому, що принаймні деякі з них через помилки у розрахунках насправді виявляться не такими старими і не такими далекими. Дослідження продовжуються і відповіді вчені сподіваються отримати вже дуже скоро.

Фокус вже писав про те, що деякі вчені піддали сумніву те, що телескопу Вебба вдалося виявити найстарішу галактику у Всесвіті. Вчені пояснили, чому вони так думають.

Цілі для вивчення телескопом Вебба

Водночас нині вчені зосередили свою увагу на вивченні недавніх спостережень Вебба, за якими вже готуються серйозні наукові роботи. Є й ті об'єкти, які ще варто вивчити телескопу Вебба, щоб вчені могли зробити свої висновки. Серед цих спостережень можна виділити такі:

Галактика Колесо Возв. Це вражаюче красива і рідкісна кільцева галактика, яка знаходиться на відстані приблизно 500 млн світлових років від нас. Незвичайна структура цієї галактики обумовлена тим, що вона виникла внаслідок зіткнення двох галактик. Про те, як телескоп Вебба зробив зображення цієї галактики, Фокус вже писав.

[ + – ] Галактика Колесо Воза Фото: NASA

Туманність Орел чи М16. Відомо, що тут знаходиться структура, яка отримала назву "Стовпи творіння". Це три стовпи пилу, освітлені гарячими молодими зірками.

[ + – ] "Стовпи творіння" — це три стовпи пилу, освітлені гарячими молодими зірками Фото: NASA

Ганімед, найбільший супутник Юпітера. Це найбільший супутник у Сонячній системі, і він навіть більший за Меркурій. Вчені вважають, що у нього під поверхнею знаходиться океан із великою кількістю води. Її там може бути більше, ніж у всіх океанах Землі.

Комета C/2017 K2. Цю дуже велику комету виявили у 2017 році, і вона має хвіст завдовжки 800 тисяч км. Як уже писав Фокус, ця комета пролітала поряд із Землею в липні 2022 року.

Галактика NGC-1365. Це спіральна галактика з перемичкою, яка знаходиться на відстані приблизно 56 млн світлових років. Фокус вже писав, що телескоп Вебба вже зробив новий знімок цієї галактики.

[ + – ] Галактика NGC-1365 Фото: NASA

Планетарна система Trappist-1. У цій системі 7 планет обертаються довкола зірки з назвою Trappist-1. Декілька планет знаходяться в так званій живій зоні, а отже там може бути рідка вода. Як уже писав Фокус, вчені зайнялися вивченням цих планет, щоб з'ясувати, чи є у них атмосфера.

Фокус також писав про перші наукові зображення, які зробив космічний телескоп Вебба на початку липня 2022 року.

Як уже писав Фокус, космічний телескоп Вебба зробив захопливі зображення галактики-примари.