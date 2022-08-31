Телескоп Уэбба увидел то, чего не должно быть в космосе: астрономы теряются в догадках

Удивительно массивные далекие галактики вызывают вопросы о том, как они сформировались.

Космический телескоп Уэбба, который уже прислал огромное количество изображений и новых данных, заставил ученых серьезно задуматься о том, что ранняя Вселенная выглядит немного иначе, чем они ожидали, пишет Futurism.

Телескоп Уэбба за последние почти 2 месяца позволил ученым заглянуть в самые далекие и самые ранние уголки Вселенной. Но некоторые из его наблюдений вызвали больше вопросов, чем ответов. Космический телескоп, который отправился в свое путешествие в конце 2021 года делает изображения очень далеких галактик, которые излучают слишком мало света, чтобы их мог увидеть любой другой телескоп. Эти галактики появились в течение первого миллиарда лет существования нашей Вселенной и наблюдение за ними является одной из главных задач нового космического телескопа.

Огромные галактики? Этого не может быть!

Долгое время астрономы считали, что самые ранние галактики являются очень маленькими и деформированными объектами. Но изображения Уэбба показали, что эти галактики огромные, очень массивные, а также имеют необычайно правильную форму и структуру. Такое открытие может изменить все представление о том, как развивалась Вселенная на начальном этапе своего существования.

[ + – ] Изображение скопления галактик SMACS 0723. Эти галактики появлись 13 млрд лет назад Фото: NASA

По словам Гарта Иллингворта из Калифорнийского университета в Санта-Круз, компьютерные модели не показывали таких галактик, и никто не предполагал, что они могут быть такими.

"Как они могли сформироваться такими в самой ранней Вселенной? Как в этих галактиках так быстро появилось очень много звезд?", — задается вопросом Иллингворт.

В то же время ученые говорят, что, возможно, сейчас изображения Уэбба удивляют, но позже, после проведения дополнительных исследований, все встанет на свои места.

[ + – ] В то же время ученые говорят, что, возможно, сейчас изображения Уэбба удивляют, но позже, после проведения дополнительных исследований, все встанет на свои места Фото: NASA

Ученые считали, что галактики в ранней Вселенной не имеют правильной формы и представляют собой хаотичный набор звезд. Это связано с тем, что у космического телескопа Хаббл, который пытался заглянуть в раннюю историю Вселенной не было таких мощных приборов, как у телескопа Уэбба. Также на основе данных Хаббла ученые считали, что ранние галактики разбросаны по космосу, но данные Уэбба показывают, что они расположены более структурировано.

По словам Дэна Коу из Института исследований космоса с помощью космического телескопа, США, раньше считалось, что ранняя Вселенная – это беспорядочное скопление областей звездообразования. Раньше ученые не видели в ранней Вселенной холодных и старых звезд, а только молодые и горячие.

Потенциальное объяснение несовпадений данных Уэбба и предположений ученых

Что касается огромных и массивных галактик, которые обнаружил телескоп Уэбба во временном периоде в 1 млрд лет после Большого взрыва, то ученые уже имеют первые объяснения их существования. Самое простое объяснение состоит в том, что, по крайней мере, некоторые из них из-за ошибок в расчетах на самом деле окажутся не такими старыми и не такими далекими. Исследования продолжаются и ответы ученые надеются получить уже очень скоро.

Фокус уже писал о том, что некоторые ученые подвергли сомнению то, что телескопу Уэбба удалось обнаружить самую старую галактику во Вселенной. Ученые объяснили почему они так думают.

Цели для изучения телескопом Уэбба

В то же время сейчас ученые сосредоточили свое внимание на изучении недавних наблюдений Уэбба, по которым уже готовятся серьезные научные работы. Есть и те объекты, которые еще стоит изучить телескопу Уэбба, чтобы ученые могли сделать свои выводы. Среди этих наблюдений можно выделить следующие:

Галактика Колесо Телеги. Это поразительно красивая и редкая кольцевая галактика, которая находится на расстоянии в примерно в 500 млн световых лет от нас. Необычная структура этой галактики обусловлена тем, что она появилась в результате столкновения двух галактик. О том, как телескоп Уэбба сделал изображение этой галактики Фокус уже писал.

[ + – ] Галактика Колесо Телеги Фото: NASA

Туманность Орел или М16. Известно, что здесь находится структура, которая получила название "Столпы творения". Это три столба пыли, освещенные горячими молодыми звездами.

[ + – ] "Столпы творения" - это три столба пыли, освещенные горячими молодыми звездами Фото: NASA

Ганимед, самый большой спутник Юпитера. Это самый большой спутник в Солнечной системе, и он даже больше Меркурия. Ученые считают, что у него под поверхностью находится океан с большим количеством воды. Ее там может быть больше, чем во всех океанах на Земле.

Комета C/2017 K2. Эту очень большую комету обнаружили в 2017 году, и она имеет хвост длиной в 800 тысяч км. Как уже писал Фокус эта комета пролетала рядом с Землей в июле 2022 года.

Галактика NGC-1365. Это спиральная галактика с перемычкой, которая находится на расстоянии в примерно 56 млн световых лет. Фокус уже писал о том, что телескоп Уэбба уже сделал новый снимок этой галактики.

[ + – ] Галактика NGC-1365 Фото: NASA

Планетарная система Trappist-1. В этой системе 7 планет вращаются вокруг звезды с названием Trappist-1. Несколько планет находятся в так называемой обитаемой зоне, а значит там может быть жидкая вода. Как уже писал Фокус ученые занялись изучением этих планет, чтобы выяснить есть ли у них атмосфера.

Фокус также писал о самых первых научных изображениях, которые сделал космический телескоп Уэбба в начале июля 2022 года.

Как уже писал Фокус, космический телескоп Уэбба сделал захватывающие изображения галактики-призрака.