Самая древняя галактика во Вселенной: телескоп Уэбба мог обнаружить "самозванца"

Ученые сомневаются, что космическому телескопу удалось обнаружить самые старые и самые далекие галактики.

Некоторые астрономы считают, что галактики с большим количеством пыли и активным процессом образования новых звезд, которые существовали через 1 млрд лет после Большого взрыва можно принять за галактики-рекордсмены, сообщает Space.

Прошел ровно месяц с того момента, когда NASA опубликовало первые научные снимки нового космического телескопа Уэбба. Дата 12 июля 2022 года считается днем начала полноценной работы самой мощной космической обсерватории.

Открытие древних галактик

В течение нескольких недель ученые начали изучать первый набор научных данных телескопа и заявили о том, что Уэббу удалось обнаружить самые старые, а соответственно и самые далекие галактики во Вселенной, которые существовали уже через 200-300 млн лет после Большого взрыва.

Фокус уже писал о галактике GLASS-z13, которая как считают ученые существовала через 300 млн лет после рождения Вселенной, затем появилась информация об открытии галактики CEERS-93316, которая существовала через 250 млн лет.

[ + – ] Галактика GLASS-z13 или GN-z13, которая, как считают ученые, существовала через 300 млн лет после Большого взрыва Фото: NASA

Были и другие галактики, например, CEERS-DSFG-1, которая, как считают ученые существовала еще раньше, всего через 220 млн лет после Большого взрыва. Но все эти объекты все еще остаются в статусе кандидатов на самые старые и самые далекие объекты во Вселенной.

Поэтому некоторые астрономы поставили под сомнение информацию о том, что некоторые из этих галактик являются обладателями космических рекордов. В частности, это касается галактики CEERS-DSFG-1 и CEERS-93316.

Чем дальше галактика, тем больше ее свет растягивается из-за расширения Вселенной. Это называется красным смещением. Чем оно больше, тем дальше находится галактика и значит она более старая. Например, для галактики CEERS-DSFG-1, астрономы, которые ее открыли, определили, что ее красное смещение света составляет от 17 до 18, а значит она самая старая из известных галактик и уже существовала через 220 млн лет после рождения Вселенной.

[ + – ] Галактика CEERS-93316, которая, как считают ученые, существовала через 250 млн лет после Большого взрыва Фото: NASA

Галактики-самозванцы

Но группа астрономов под руководством Хорхе Завалы из Национальной астрономической обсерватории Японии еще раз изучила полученные данные и выяснила, что эта галактика имеет огромное количество пыли.

Такая галактика может имитировать свет галактик с большим красным смещением. Поэтому ученые определили, что красное смещение для этой галактики-кандидата в рекордсмены, составляет всего 5. Это значит, что она существовала через 1,3 млрд лет после Большого взрыва, что далеко не рекорд.

Ученые изучили данные о еще двух галактиках, которые также, кажется являются обладателями космического рекорда. Это галактика под названием Мэйси с красным смешением в 14,3, что говорит о том, что она существовала через 280 млн лет после Большого взрыва и галактика CEERS-93316 с красным смещением 16,7, о которой был сказано выше.

Что касается галактики Мэйси, то ученые пришли к выводу, что она содержит гораздо меньше пыли, а значит ее свет соответствует заявленным параметрам красного смещения и она действительно очень старая и очень далекая. Но, что касается галактики CEERS-93316, то по словам Завалы, в этой галактике много пыли, а потому ее красное смещение скорее всего составляет 5, как и у галактики CEERS-DSFG-1.

[ + – ] Что касается галактики Мэйси, то ученые пришли к выводу, что она содержит гораздо меньше пыли, а значит ее свет соответствует заявленным параметрам красного смещения и она действительно очень старая и очень далекая Фото: NASA

Ученые из Эдинбургского университета, которые обнаружили галактику CEERS-93316, не согласны с такой оценкой. Они все же настаивают на том, что эта галактика не такая пыльная и действительно существовала через 250 млн после рождения Вселенной.

По словам Завалы, что поставить точку в спорах между учеными нужно получить еще больше данных, в том числе и с помощью самых мощных наземных телескопов. И только после этого можно будет присваивать галактикам-кандидатам, которых обнаружил телескоп Уэбба, статус самых далеких и самых древних объектов во Вселенной.

Фокус уже писал о том, что телескопу Уэбба удалось получить максимально детальный снимок слияние двух галактик, который раскрывает больше подробностей, чем ученые получили с помощью фотографии космического телескопа Хаббл.