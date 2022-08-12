Найдавніша галактика у Всесвіті: телескоп Вебба міг виявити "самозванця"

Вчені сумніваються, що космічному телескопу вдалося виявити найстаріші і найдальші галактики.

Деякі астрономи вважають, що галактики з великою кількістю пилу та активним процесом утворення нових зірок, які існували через 1 млрд років після Великого вибуху, можна вважати галактиками-рекордсменами, повідомляє Space.

Минув рівно місяць відтоді, коли NASA опублікувало перші наукові знімки нового космічного телескопа Вебба. Дата 12 липня 2022 року вважається днем початку повноцінної роботи найпотужнішої космічної обсерваторії.

Відкриття стародавніх галактик

Протягом кількох тижнів вчені почали вивчати перший набір наукових даних телескопа і заявили про те, що Веббу вдалося виявити найстаріші, а відповідно і найдальші галактики у Всесвіті, які існували вже через 200-300 млн років після Великого вибуху.

Фокус вже писав про галактику GLASS-z13, яка, як вважають вчені, існувала через 300 млн років після народження Всесвіту, потім з'явилася інформація про відкриття галактики CEERS-93316, яка існувала через 250 млн років.

[ + – ] Галактика GLASS-z13 або GN-z13, яка, як вважають вчені, існувала через 300 млн років після Великого вибуху Фото: NASA

Були й інші галактики, наприклад, CEERS-DSFG-1, яка, як вважають вчені існувала ще раніше, лише через 220 млн років після Великого вибуху. Але всі ці об'єкти все ще залишаються у статусі кандидатів на найстаріші та найдальші об'єкти у Всесвіті.

Тому деякі астрономи поставили під сумнів інформацію, що деякі з цих галактик є володарями космічних рекордів. Зокрема, це стосується галактики CEERS-DSFG-1 та CEERS-93316.

Чим далі галактика, тим більше її світло розтягується через розширення Всесвіту. Це називається червоним зсувом. Чим воно більше, тим далі знаходиться галактика і значить вона старіша. Наприклад, для галактики CEERS-DSFG-1, астрономи, які її відкрили, визначили, що її червоний зсув світла становить від 17 до 18, а отже, вона найстаріша з відомих галактик і вже існувала через 220 млн років після народження Всесвіту.

[ + – ] Галактика CEERS-93316, яка, як вважають вчені, існувала через 250 млн років після Великого вибуху Фото: NASA

Галактики-самозванці

Але група астрономів під керівництвом Хорхе Завали з Національної астрономічної обсерваторії Японії ще раз вивчила отримані дані та з'ясувала, що ця галактика має величезну кількість пилу.

Така галактика може імітувати світло галактик із великим червоним зсувом. Тому вчені визначили, що червоний зсув для цієї галактики-кандидата в рекордсмени становить лише 5. Це означає, що вона існувала через 1,3 млрд років після Великого вибуху, що далеко не рекорд.

Вчені вивчили дані про ще дві галактики, які також, здається, є володарями космічного рекорду. Це галактика під назвою Мейс з червоним зсувом в 14,3, що говорить про те, що вона існувала через 280 млн років після Великого вибуху і галактика CEERS-93316 з червоним зсувом 16,7, про яку сказано вище.

Що стосується галактики Мейсі, то вчені дійшли висновку, що вона містить набагато менше пилу, а значить її світло відповідає заявленим параметрам червоного зсуву і вона дійсно дуже стара і дуже далека. Але, що стосується галактики CEERS-93316, то, за словами Завали, у цій галактиці багато пилу, а тому її червоний зсув найімовірніше становить 5, як і у галактики CEERS-DSFG-1.

[ + – ] Що стосується галактики Мейсі, то вчені дійшли висновку, що вона містить набагато менше пилу, а значить її світло відповідає заявленим параметрам червоного зміщення і вона дійсно дуже стара і дуже далека Фото: NASA

Вчені з Единбурзького університету, які виявили галактику CEERS-93316, не погоджуються з такою оцінкою. Вони все ж таки наполягають на тому, що ця галактика не така запорошена і дійсно існувала через 250 млн після народження Всесвіту.

За словами Завали, що поставити крапку у суперечках між науковцями потрібно отримати ще більше даних, зокрема й за допомогою найпотужніших наземних телескопів. І тільки після цього можна буде присвоювати галактикам-кандидатам, яких виявив телескоп Вебба, статус найдальших і найдавніших об'єктів у Всесвіті.

Фокус вже писав про те, що телескопу Вебба вдалося отримати максимально детальний знімок злиття двох галактик, який розкриває більше подробиць, ніж вчені отримали за допомогою фотографії космічного телескопа Габбл.