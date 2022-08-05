Телескоп Вебба показав те, чого не побачив телескоп Габбл: отримані нові знімки космосу (фото)

Нові зображення показують більше деталей подій, що відбуваються під час злиття відомих галактик.

Космічний телескоп Вебба зробив нове зображення злиття двох галактик, яких до цього не сфотографував космічний телескоп Габбл. На новому знімку не лише видно народжені нещодавно яскраві зірки, а й те, що процес злиття завершиться ще не скоро, повідомляє IFLS.

Космічний телескоп Вебба — це основна надія астрономів на отримання нових важливих даних про давно відомі космічні об'єкти, такі як галактики. Звичайно ж, учені також хочуть отримати від нового телескопа і дані про ще невідомі науці об'єкти. Хоча телескоп Габбл створив чимало дивовижних зображень космосу, телескоп Вебба дивиться на них по-іншому. Це йому дозволяють зробити його неймовірно величезне головне дзеркало та найсучасніші та дуже чутливі наукові прилади.

Як уже писав Фокус, нещодавно Вебб надіслав нове зображення відомої галактики, яка знаходиться на відстані 500 млн світлових років у сузір'ї Скульптора. Також телескопу вдалося виявити найдальшу галактику у відомому Всесвіті, вік якої 13,5 млрд років.

Що стосується нового зображення телескопа Вебба, то цього разу він зафіксував максимально детально все, що відбувається в системі двох галактик, які називаються IC 1623. Ще цю систему називають VV 114 і Arp 236.

[ + – ] Що стосується нового зображення телескопа Вебба, то цього разу він зафіксував максимально детально все, що відбувається в системі двох галактик, які називаються IC 1623. Ще цю систему називають VV 114 і Arp 236 Фото: NASA

У цій системі відбувається злиття двох галактик, які згодом перетворяться на одну величезну галактику. IC 1623 знаходиться на відстані 300 млн світлових років від нас у сузір'ї Кит. Злиття двох галактик призвело до появи нових яскравих зірок, які добре видно на новому зображенні телескопа Вебба.

До цього космічний телескоп Габбл уже робив знімки системи з двох галактик IC 1623, що зливаються. Але на цих знімках обидві галактики дуже важко розрізнити. Проте видно частини спіральних рукавів, які з часом зникнуть.

[ + – ] До цього космічний телескоп Габбл уже робив знімки системи з двох галактик IC 1623, що зливаються. Але на цих знімках обидві галактики дуже важко розрізнити. Проте видно частини спіральних рукавів, які з часом зникнуть Фото: NASA

Учені вважали, що злиття двох галактик знаходиться на завершальній стадії, і це призведе до появи нової єдиної галактики, яка матиме відмінну від галактик-джерел форму. Але нові зображення телескопа Вебба дають зрозуміти, що процес злиття, хоч і завершується, але закінчиться ще дуже нескоро.

На нових знімках можна побачити центральні регіони кожної окремої галактики, всередині яких знаходяться надмасивні чорні діри. Учені вважають, що система з двох галактик випромінює таку ж кількість світла, якби його випромінювали одночасно 1 трильйон Сонць.

[ + – ] На нових знімках також можна побачити центральні регіони кожної окремої галактики, всередині яких знаходяться надмасивні чорні дірки Фото: NASA

На зображенні видно нові ділянки зіркоутворення, які особливо яскраво. Унаслідок такого злиття галактик має збільшитися активність надмасивних чорних дірок. Але цього поки не відбувається, хоча вчені вважають, що, можливо, цю активність поки що складно побачити.