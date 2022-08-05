Телескоп Уэбба показал то, чего не увидел телескоп Хаббл: получены новые снимки космоса (фото)

Новые изображение показывают больше деталей происходящих событий во время слияния известных галактик.

Космический телескоп Уэбба сделал новое изображение слияния двух галактик, которых до этого не сфотографировал космический телескоп Хаббл. На новом снимке не только видны рожденные недавно яркие звезды, но и то, что процесс слияния завершится еще не скоро, сообщает IFLS.

Космический телескоп Уэбба — это основная надежда астрономов на получение новых важных данных о давно известных космических объектах, таких как галактики. Конечно же ученые также хотят получить от нового телескопа и данные о еще неизвестных науке объектах. Хотя телескоп Хаббл уже создал немало удивительных изображений космоса, телескоп Уэбба смотрит на них по-другому. Это ему позволяют сделать его невероятно огромное главное зеркало и самые современные и очень чувствительные научные приборы.

Как уже писал Фокус, недавно Уэбб прислал новое изображение известной галактики, которая находится на расстоянии в 500 млн световых лет в созвездии Скульптора. Также телескопу удалось обнаружить самую далекую галактику в известной Вселенной, возраст которой 13,5 млрд лет.

Что касается нового изображения телескопа Уэбба, то на этот раз он запечатлел максимально детально все происходящее в системе из двух галактик, которые называются IC 1623. Еще эту систему называют VV 114 и Arp 236.

[ + – ] Что касается нового изображения телескопа Уэбба, то на этот раз он запечатлел максимально детально все происходящее в системе из двух галактик, которые называются IC 1623. Еще эту систему называют VV 114 и Arp 236 Фото: NASA

В этой системе происходит слияние двух галактик, которые со временем превратятся в одну огромную галактику. IC 1623 находится на расстоянии в 300 млн световых лет от нас в созвездии Кит. Слияние двух галактик привело к появлению новых ярких звезд, которые хорошо видны на новом изображении телескопа Уэбба.

До этого космический телескоп Хаббл уже делал снимки системы из двух сливающихся галактик IC 1623. Но на этих снимках обе галактик очень трудно различить. Тем не менее видны части спиральных рукавов, которые со временем исчезнут.

[ + – ] До этого космический телескоп Хаббл уже делал снимки системы из двух сливающихся галактик IC 1623. Но на этих снимках обе галактик очень трудно различить. Тем не менее видны части спиральных рукавов, которые со временем исчезнут Фото: NASA

Ученые считали, что слияние двух галактик находится на завершающей стадии, и это приведет к появлению новой единой галактики, которая будет иметь отличительную от галактик-источников форму. Но новые изображения телескопа Уэбба дают понять, что процесс слияния, хоть и завершается, но закончится он еще очень нескоро.

На новых снимках также можно увидеть центральные регионы каждой отдельной галактики, внутри которых находятся сверхмассивные черные дыры. Ученые считают, что система из двух галактик излучает такое же количество света, как ели бы его излучали одновременно 1 триллион Солнц.

[ + – ] На новых снимках также можно увидеть центральные регионы каждой отдельной галактики, внутри которых находятся сверхмассивные черные дыры Фото: NASA

На изображении видны новые области звездообразования, которые выглядят особенно ярко. В результате такого слияния галактик должна увеличится активность сверхмассивных черных дыр. Но этого пока не происходит, хотя ученые считают, что, возможно, эту активность пока сложно увидеть.