Космічний телескоп Вебба зробив захопливі зображення галактики-примари (фото)

На новому зображенні можна побачити чіткіші деталі відомої спіральної галактики.

Космічний телескоп Вебба надіслав на Землю нове зображення галактики М74, яка має неофіційну назву галактика "Привид". Ця спіральна галактика розташована на відстані 32 млн світлових років від нас у сузір'ї Риб і входить разом зі ще 18 галактиками в групу галактик також із назвою М74. Астрономи тепер можуть вивчити ранні стадії появи нових зірок і дізнатися більше про структуру самої галактики, повідомляє Inverse.

Але отримати повну картину М74, що відбувається в галактиці, астрономи не змогли б без зображень цієї ж галактики, які зробив космічний телескоп Габбла. Саме об'єднання даних "Вебба" та "Габбла" дозволило отримати набагато більше інформації.

[ + – ] Скомбіноване зображення галактики М74 зі знімків телескопів Вебба та Габбла Фото: Apophis

Галактика М74 — це, можна сказати, ідеальна спіральна галактика, тому що в ній видно чітку структуру її рукавів. Наприклад, галактика NGC 4237, яка розташована в сузір'ї Волосся Вероніки на відстані 60 млн світлових років від нас, не має впорядкованої структури, і спіральні рукави мають зовсім інший вигляд.

[ + – ] Зображення галактики М74, яке зробив телескоп "Габбл" Фото: NASA

Галактика М74 має не тільки дивовижний зовнішній вигляд, але ще багато цікавих особливостей. Наприклад, за останні 20 років у цій галактиці були виявлені вибухи трьох наднових, і одна з них може бути гіперновою. Це дуже потужний вибух наднової, коли зірка з масою в 30 разів більша за масу Сонця перетворюється на чорну діру. Якщо говорити про чорні діри, то у 2005 році астрономи виявили в галактиці М74 дуже рідкісну чорну діру. Цей об'єкт називається чорною дірою проміжної маси, тобто ця діра більша, ніж їй подібні об'єкти зоряної маси, але менша, ніж чорні діри в центрах галактик.

[ + – ] Галактика М74 — це, можна сказати, ідеальна спіральна галактика, тому що в ній видно чітку структуру її рукавів. Наприклад, галактика NGC 4237, яка розташована в сузір'ї Волосся Вероніки на відстані 60 млн світлових років від нас, не має впорядкованої структури, і спіральні рукави мають зовсім інший вигляд. Фото: NASA

Нове зображення цієї галактики було складено на основі даних телескопів Вебба та "Габбла". Телескоп "Габбл" зміг сфотографувати галактику у видимому й ультрафіолетовому діапазоні та показав розподіл зірок у галактиці "Привид". Телескоп Вебба сфотографував галактику в інфрачервоному діапазоні та показав пил, що випромінює тепло, і газ, які перебувають у спіральних рукавах.

[ + – ] Зображення галактики М74, яке зробив телескоп Вебба Фото: Apophis

У заяві Європейського космічного агентства (ЄКА), яке співпрацює з NASA у вивченні космосу за допомогою телескопа Вебба, сказано, що дані з двох телескопів дають повніше уявлення про саму галактику М74. Також учені більше дізналися про регіони, де з'являються нові зірки, які на зображенні мають вигляд червоних бульбашок, розкиданих у спіральних рукавах. Це хмара газоподібного водню, де формуються молоді гарячі зірки. Також на зображенні можна побачити щільне скупчення зірок у центрі галактики, забарвлене в синій колір.

[ + – ] Порівняння трьох зображень галактики М74: зліва — знімок телескопа "Габбл", у центрі — скомбінований знімок на основі даних двох космічних телескопів, праворуч — знімок телескопа Вебба Фото: Apophis

Телескоп Вебба зараз займається вивченням усіх 19 галактик, що входять у групу галактик М74. Учені хочуть більше дізнатися про те, як щільні ділянки з газу та пилу в регіонах зореутворення цих галактик перетворюються на нові зірки.

У заяві ЄКА сказано, що об'єднання даних телескопа Вебба й інших телескопів допоможе точно визначити розташування регіонів, де з'являються нові зірки, а також зможе точно виміряти масу та вік цих зоряних скупчень.

Як уже писав Фокус, телескоп Вебба зобразив незвичайне явище навколо системи з двох дуже рідкісних зірок, хоча воно має чітке наукове пояснення.

Також Фокус писав про те, що вчені відкрили найстарішу планетарну туманність у нашій галактиці. Вона розташована в розсіяному зоряному скупченні M37, і її вік становить 70 тисяч років, хоча інші подібні об'єкти так довго не існують.