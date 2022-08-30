Астрономи відкрили найстарішу планетарну туманність у нашій галактиці

Це надзвичайно рідкісна знахідка, яка має дуже високу наукову цінність.

Міжнародна група астрономів зробила важливе наукове відкриття. Вони виявили в розсіяному зоряному скупченні під назвою M37 або NGC 2099 найстарішу планетарну туманність віком 70 тисяч років. Зазвичай такі космічні об'єкти так довго не живуть, пише Phys.

Учені виявили найстарішу планетарну туманність, яка існує вже 70 тисяч років у розсіяному зоряному скупченні M37 у сузір'ї Візничого. Вважається, що цьому скупченню, яке розташоване на відстані 4,4 тисячі світлових років від нас, уже 500 млн років і там перебуває понад 1500 зірок.

[ + – ] Учені виявили найстарішу планетарну туманність, яка існує вже 70 тисяч років у розсіяному зоряному скупченні M37 у сузір'ї Візничого Фото: phys.org

За словами Квентіна Паркера з Гонконзького університету, це дуже рідкісна знахідка, яка має дуже високу наукову цінність.

Планетарні туманності не мають жодного стосунку до планет. Ці об'єкти утворюються внаслідок викиду речовини з гігантських зірок. Коли такі блакитні чи червоні гіганти закінчують свій життєвий цикл, вони перетворюються на білих карликів, а вся речовина, яка в них була, відлітає в космос і створює оболонку навколо мертвої зірки у вигляді хмари. Ці хмари й називаються планетарними туманностями і свою назву отримали через подібність до планетних систем, таких, як наша Сонячна система.

[ + – ] Розсіяне зоряне скупчення M37 або NGC 2099 у сузір'ї Візничого. Вважається, що цьому скупченню, яке розташоване на відстані 4,4 тисячі світлових років від нас, уже 500 млн років і там перебуває понад 1500 зірок Фото: Apophis

Нову планетарну туманність астрономи назвали IPHASX J055226.2+323724, і це третій подібний космічний об'єкт, який виявили всередині розсіяного зоряного скупчення. До речі, в Чумацькому Шляху на сьогодні астрономам відомо про існування приблизно 4 тисяч розсіяних зоряних скупчень.

За словами Паркера, планетарна туманність IPHASX J055226.2+323724 збільшується в розмірах уже протягом 70 тисяч років, а це означає, що вона найстаріша з подібних, які відомі астрономам.

[ + – ] Планетарна туманність NGC 6543 або "Котяче око", яка розташована на відстані 3,3 тисячі світлових років від нас у сузір'ї Дракона Фото: wikipedia

"Планетарні туманності здебільшого існують від 5 до 25 тисяч років, але цей об'єкт продовжує жити вже 70 тисяч років. Звичайно, це просто мить порівняно з віком зірки-господаря цієї планетарної туманності, яка прожила кілька сотень мільйонів років", — каже Паркер.

Також учені з'ясували, що зірка, яка викинула речовину в космос і утворила планетарну туманність, колись була блакитним надгігантом. Тепер вона є білим карликом. За словами вчених, їм вдалося визначити діаметр виявленої планетарної туманності, і він становить приблизно 10,5 світлового року.

Як уже писав Фокус, космічний телескоп Вебба зробив знімок екстраординарного явища в космосі. На новому зображенні видно дуже рідкісну подвійну зірку, оточену кільцями, що світяться.