Астрономы открыли самую старую планетарную туманность в одном из звездных скоплений

Это очень редкая находка, которая имеет очень высокую научную ценность.

Международная группа астрономов сделала очень важное научное открытие. Они обнаружили в рассеянном звездном скоплении под названием M37 или NGC 2099 самую старую планетарную туманность, возраст которой составляет 70 тысяч лет. Обычно такие космические объекты так долго не живут, пишет Phys.

Ученые обнаружили самую старую планетарную туманность, которая существует уже 70 тысяч лет в рассеянном звездном скоплении M37 в созвездии Возничего. Считается, что этому скоплению, которое находится на расстоянии в 4,4 тысячи световых лет от нас, уже 500 млн лет и там находится больше 1500 звезд.

[ + – ] Ученые обнаружили самую старую планетарную туманность, которая существует уже 70 тысяч лет в рассеянном звездном скоплении M37 в созвездии Возничего Фото: phys.org

По словам Квентина Паркера из Гонконгского университета, это очень редкая находка, которая имеет очень высокую научную ценность.

Планетарные туманности не имеют никакого отношения к планетам. Эти объекты образуются в результате выброса вещества из гигантских звезд. Когда такие голубые или красные гиганты заканчивают свой жизненный цикл, они превращаются в белых карликов, а все вещество, которое у них было улетает в космос и создает оболочку вокруг мертвой звезды в виде облака. Эти облака и называются планетарными туманностями и свое название получили из-за сходства с планетными системами такими как наша Солнечная система.

[ + – ] Рассеянное звездное скопление M37 или NGC 2099 в созвездии Возничего. Считается, что этому скоплению, которое находится на расстоянии в 4,4 тысячи световых лет от нас, уже 500 млн лет и там находится больше 1500 звезд Фото: ESA

Новую планетарную туманность астрономы назвали IPHASX J055226.2+323724 и это третий подобный космический объект, который был обнаружен внутри рассеянного звездного скопления. Кстати в Млечном Пути на сегодня астрономам известно о существовании примерно 4 тысяч рассеянных звездных скоплений.

По словам Паркера, планетарная туманность IPHASX J055226.2+323724 увеличивается в размерах уже на протяжении 70 тысяч лет, а это значит, что она сама старая из себе подобных, которые известны астрономам.

[ + – ] Планетраная туманность NGC 6543 или "Кошачий глаз", которая находится на расстоянии в 3,3 тысячи световых лет от нас в созвездии Дракона Фото: wikipedia

"Планетарные туманности в основном существую от 5 до 25 тысяч лет, но этот объект продолжает жить уже 70 тысяч лет. Конечно это просто мгновение по сравнению с возрастом звезды-хозяина этой планетарной туманности, которая прожила несколько сотен миллионов лет", — говорит Паркер.

Также ученые выяснили, что звезда, которая выбросила вещество в космос и образовала планетарную туманность, когда-то была голубым сверхгигантом. Теперь же она является белым карликом. По словам ученых, им удалось также определить диаметр обнаруженной планетарной туманности, и он составляет примерно 10,5 световых лет.

Как уже писал Фокус, космический телескоп Уэбба сделал снимок экстраординарного явления в космосе. На новом изображении видна очень редкая двойная звезда, окруженная светящимися кольцами.