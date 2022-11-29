Одноглазый монстр. Астрономы на свой юбилей получили снимок удивительной космической структуры (фото)

Как настоящее космическое чудовище выглядит очень далекая от Земли туманность, в которой рождаются новые звезды.

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Европейская южная обсерватория (ESO) отметила свой 60-летний юбилей опубликовав новое изображение ставшей уже культовой туманности Конус, которая находится на расстоянии в 2500 световых лет от Земли, пишет Forbes.

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ESO – это международная организация, в состав которой входят 15 стран Европы и Бразилия. Европейская южная обсерватория владеет самым большим телескопом в мире – VLT, который находится в Чили и на самом деле представляет собой комплекс из четырех мощнейших телескопов.

Именно с помощью VLT, который использовал разные фильтры для того, чтобы показать разнообразие газов, было сделано изображение культовой туманности Конус.

[ + – ] Именно с помощью VLT, который использовал разные фильтры для того, чтобы показать разнообразие газов, было сделано изображение культовой туманности Конус Фото: ESO

Эта туманность выглядит как одноглазый монстр, который вынырнул из космического моря и находится она в составе другой туманности под названием NGC 2264. Эта туманность окружает рассеянное звездное скопление с таким же названием.

Туманность Конус, которая имеет вид столба, представляет собой гигантское облако холодного молекулярного газа и пыли, в котором происходит рождение новых звезд. Эта туманность находится в созвездии Единорога недалеко от созвездия Ориона. Расстояние в 2500 световых лет – это относительно близко к нашей Солнечной системе, если учитывать масштабы Млечного Пути.

[ + – ] уманность Конус, которая имеет вид столба, представляет собой гигантское облако холодного молекулярного газа и пыли, в котором происходит рождение новых звезд. Эта туманность находится в созвездии Единорога недалеко от созвездия Ориона

Туманность Конус получила свое название из-за того, что на снимках она имеет коническую форму, хотя главной ее особенностью как раз является центральный столб из газа и пыли. Если присмотреться, то в этой туманности, которая напоминает морское чудовище можно увидеть один глаз и даже рот. Чтобы понимать, насколько гигантским является этот газовый столб, стоит сказать, что его длина – 7 световых лет. Например, до ближайшей к Солнцу звезды только 4 световых года.

Как и туманность Конус, так и ее родительская туманность NGC 2264, являются крупными областями звездообразования. Кстати, последнюю обнаружил еще в 1785 году астроном Уильям Гершель, который за 4 года до этого открыл Уран – седьмую планету нашей Солнечной системы.

Еще несколько слов стоит сказать о туманности NGC 2264, которая имеет еще одно неофициальное название – туманность Снежинки или туманность Рождественской елки. И это название область из газа и пыли получила благодаря своему необычному внешнему виду.

[ + – ] Туманность NGC 2264 имеет еще одно неофициальное название – туманность Снежинки или туманность Рождественской елки. И это название эта область из газа и пыли получила благодаря своему необычному внешнему виду

Такие гигантские облака из газа и пыли, как туманность Конус появляются, когда звезды, голубые сверхгиганты, выпускают свой звездный ветер и сильное излучение, которое уносит любое вещество поблизости. Именно этот газ и пыль в результате сжимаются в плотные столбы.

Фокус уже писал о еще одной культовой туманности, которая представляет собой 3 огромные столбообразные структуры и называется Столпы Творения. Снимок этой области образования новых звезд сделал космический телескоп Уэбб.

Также Фокус писал о том, что звезды-убийцы заметают следы своих "преступлений", но астрономы научились их разоблачать.