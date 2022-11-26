Затмение Солнца Луной. Космический аппарат заснял явление невидимое с Земли (видео)

Спутник GOES смог запечатлеть момент, когда Луна проходит мимо Солнца и блокирует его пылающую поверхность своим темным силуэтом.

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Космический спутник, наблюдающий за Солнцем, запечатлел затмение нашей звезды Луной, которое можно было увидеть только из космоса. С помощью снимков аппарата было создано видео и движение Луны на фоне Солнца намного ускорено, пишет Daily Mail.

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Свидетелем действительно впечатляющего события 23 ноября стал космический спутник GOES, который наблюдает за солнечной активностью. С помощью своих приборов он смог сделать снимки движения Луны на фоне Солнца, когда наш спутник на некоторое время перекрыл часть пылающей поверхности звезды своим темным силуэтом. Это затмение Солнца, которое длилось всего несколько часов, невозможно было увидеть с Земли и потому это особенно ценные кадры.

[ + – ] Свидетелем действительно впечатляющего события 23 ноября стал космический спутник GOES, который наблюдает за солнечной активностью. С помощью своих приборов он смог сделать снимки движения Луны на фоне Солнца, когда наш спутник на некоторое время перекрыл часть пылающей поверхности звезды своим темным силуэтом Фото: Daily Mail

Спутник GOES наблюдал за солнечным излучением, которое является признаком появления вспышек на Солнце, которые в свою очередь приводят к появлению геомагнитных бурь на Земле. Эти геомагнитные бури, если они являются очень сильными, могут причинить значительный вред как космическим спутникам, так и энергосистемам на планете.

[ + – ] Спутник GOES наблюдал за солнечным излучением, которое является признаком появления вспышек на Солнце, которые в свою очередь приводят к появлению геомагнитных бурь на Земле. Эти геомагнитные бури, если они являются очень сильными, могут причинить значительный вред как космическим спутникам, так и энергосистемам на планете Фото: Daily Mail

Во время наблюдения космический аппарат заметил несколько небольших извержений на Солнце, что вызвало корональный выброс массы, то есть поток плазмы, который полетел в сторону Земли. По словам ученых, которые занимаются наблюдениями за космической погодой, это привело к появлению незначительной геомагнитной бури на Земле. Но все это произошло уже после того, как Луна на несколько часов закрыла собой Солнце.

[ + – ] Во время наблюдения космический аппарат заметил несколько небольших извержений на Солнце, что вызвало корональный выброс массы, то есть поток плазмы, который полетел в сторону Земли. По словам ученых, которые занимаются наблюдениями за космической погодой, это привело к появлению незначительной геомагнитной бури на Земле. Но все это произошло уже после того, как Луна на несколько часов закрыла собой Солнце Фото: Daily Mail

Наблюдения за солнечным излучением помогают в раннем обнаружении солнечных вспышек, корональных выбросов массы и других явлений, которые влияют на космическую погоду. Спутник GOES с помощью своих приборов может заранее увидеть извержения на Солнце и примерно за 15 часов до того, как поток плазмы достигнет Земли, он передает эту информацию на Землю.

Как уже писал Фокус, космический аппарат Solar Orbiter смог запечатлеть на Солнце движение "солнечной змеи" по его поверхности со скоростью в 600 000 км/час. Это явления было индикатором появления мощной солнечной вспышки.

Также Фокус писал о том, что на некоторое время мощный поток солнечных частиц смог сделать дыру в магнитосфере Земли и это стало причиной появления необычного полярного сияния.