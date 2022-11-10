Солнце пробило дыру в магнитном поле Земли: из-за пробоины в небе появилось розовое сияние (фото)

Очередная вспышка на Солнце привела к выбросу мощного потока солнечных частиц, которые создали дыру в магнитосфере Земли и это стало причиной появления необычного полярного сияния.

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В магнитном поле Земли образовалась временная трещина из-за мощного потока солнечных частиц, которые вырвались из Солнца во время очередной солнечной вспышки. Эта дыра в магнитосфере позволила заряженным солнечным частицам проникнуть глубже в атмосферу планеты, в результате чего в небе над Норвегией было замечено необычное, очень редкое, розовое полярное сияние, пишет Space.

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За удивительным розовым сиянием смогла наблюдать туристическая группа во главе с гидом Маркусом Вариком. По его словам, редкое небесное явление в небе над Норвегией появилось на короткий промежуток времени, всего на 2 минуты, но оставило неизгладимое впечатление. По словам Варика, который водит группы туристов, чтобы наблюдать за полярными сияниями, это было самое сильное сияние розового цвета, которое он видел за более, чем 10 лет своей карьеры гида.

[ + – ] За удивительным розовым сиянием смогла наблюдать туристическая группа во главе с гидом Маркусом Вариком. По его словам, редкое небесное явление в небе над Норвегией появилось на короткий промежуток времени, всего на 2 минуты, но оставило неизгладимое впечатление Фото: space.com

Нашу планету от солнечного излучения и потоков частиц, вылетающих из Солнца в результате вспышек на звезде, защищает магнитное поле, которое создает ядро Земли. Но в этот раз поток частиц был настолько мощным, что он образовал временную дыру в магнитосфере, хотя это привело к появлению маломощной геомагнитной бури уровня G1, как считают эксперты по космической погоде.

Полярные сияния возникают в результате того, что некоторые заряженные частицы солнечного ветра достигают атмосферы на высоте от 100 до 300 км над поверхностью планеты. Когда эти частицы сталкиваются с атомами газов в атмосфере, они нагревают их, вызывая появление ярких сияний в полярных регионах Земли.

[ + – ] Нашу планету от солнечного излучения и потоков частиц, вылетающих из Солнца в результате вспышек на звезде, защищает магнитное поле, которое создает ядро Земли. Но в этот раз поток частиц был настолько мощным, что он образовал временную дыру в магнитосфере, хотя это привело к появлению маломощной геомагнитной бури уровня G1, как считают эксперты по космической погоде Фото: space.com

В основном полярные сияния бывают зеленого цвета и это связано с тем, что солнечные частицы сталкиваются с атомами кислорода в верхних слоях атмосферы Земли. Но из-за того, что поток солнечных частиц проник немного глубже в атмосферу, ниже 100 км, там он столкнулся атомами азота, газа которого много в этом слое атмосферы. Это и вызвало появление розового полярного сияния. В то же время, по словам Варика, появилось мощное полярное сияние зеленого цвета и оно продержалось в небе в течение нескольких часов.

[ + – ] В то же время, по словам Варика, появилось мощное полярное сияние зеленого цвета и оно продержалось в небе в течение нескольких часов Фото: space.com

Эксперты по космической погоде считают, что трещина в магнитном поле Земли исчезла через 6 часов после своего появления. Но в это время в небе над Швецией была замечена странная полоса голубого света, где она неподвижно висела примерно полчаса.

Эксперты не уверены, было ли это необычное явление каким-то неизвестным типом полярного сияния, которое также появилось в результате дыры в магнитном поле, или же оно было результатом какого-то другого события.

Об этом голубом полярном сиянии, которое наблюдали в Швеции, уже писал Фокус. Некоторые эксперты предположили, что подобный след могла оставить российская баллистическая ракета.

Также Фокус писал о том, что астронавты МКС смогли не только наблюдать из космоса, но и запечатлели на видео, невероятно красивое полярное синие на Земле.