Свет из иных миров или подводная лодка России: чем вызвано таинственное голубое "полярное сияние"

Жители лапландской деревни и исследователи уверяют, что необычное свечение не было похоже ни на что. И тому есть объяснение.

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Деревня Абиско в Лапландии по своему уникальное место и чудо природы. По сути над ними располагается "голубая дыра" — участок неба площадью от 10 до 20 квадратных километров, который остается чистым в независимости от погодных условий, пишет Daily Mail.

Казалось бы голубое "полярное сияние" не должно было привлечь внимание местных жителей или наблюдателей, однако оно отличалось от того, что ученым и жителям Лапландии приходилось видеть ранее.

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На снимках можно рассмотреть голубую ленту света, которая освещает лапландскую деревню. Сначала шведские наблюдатели приняли ее за странное полярное сияние, однако одна деталь смутила их — пока зеленое полярное сияние "танцевало" вокруг, синий свет оставался неподвижным.

[ + – ] Все время наблюдений "голубое сияние" оставалось неподвижным Фото: Lights over Lapland/Photographer Claudio Comi

По словам директора туристической компании "Огни над Лапландией" Чада Блейкли, их команда фотографов десятилетие делает снимки ночного неба, однако нынешнее свечение не было похоже ни на что, что они видели ранее.

Исследователи попытались разобраться, чем же вызвано загадочное "голубое сияние". Ученые предположили, что необычный свет "из иных миров" мог быть вызван российской подводной лодкой, которая испытывала межконтинентальные баллистические ракеты.

К такому выводу ученых подтолкнул тот факт, что 3 ноября, когда местные жители и наблюдатели заметили необычный свет, Москва провела успешный испытательный пуск баллистической ракеты "Булава" с атомной подводной лодки "Генералиссимус Суворов" в Белом море.

[ + – ] Москва успешно провела испытательный пуск баллистической ракеты "Булава" Фото: YouTube/Russian Defence Ministry

Отметим, что в пользу этой теории также играет тот факт, что ракетные испытания и ранее обвиняли в том, что они вызывали причудливое световое шоу, похожее на северное сияние. Например, в 2017 году голубые ленты были замечены в небе над Полярным кругом. Тогда Россия запустила несколько ракет во время боевых учений.

Полярное сияние возникает в результате сталкивания частиц от приближающихся солнечных бурь и газов в атмосфере Земли — эти столкновения часто приводят к причудливым и привлекательным свечениям.

Кстати, лучшими пунктами для наблюдения этого чуда природы считаются места на крайнем севере, например Аляска, Канада, Исландия, Гренландия, Норвегия, Финляндия и Швеция.

Ранее Фокус писал о том, что над Атлантическим океаном заметили необычное красное свечение.