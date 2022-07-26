Портал в другую Вселенную. Над Атлантическим океаном заметили необычное красное свечение (фото)

В Сети сразу появилась масса теорий, одна из них удачно сравнила явление с порталом из сериала "Очень странные дела".

Анонимный пользователь социальной сети Reddit опубликовал серию фотографий, на которых изображено странное красное свечение в облаках над Атлантикой. Некоторые комментаторы сравнили это явление с порталом в другую Вселенную из известного сериала. Но также есть и более приземленное объяснение происходящему, сообщает Daily Mail.

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Таинственное огненно-красное свечение, сфотографированное пилотом, когда он пролетал над облаками над Атлантическим океаном, вызвало бурное обсуждение в Сети. Пилот написал, что никогда раньше ничего подобного не видел и предложит пользователям написать свои версии причин появления данного явления.

[ + – ] Таинственное огненно-красное свечение, сфотографированное пилотом, когда он пролетал над облаками над Атлантическим океаном, вызвало бурное обсуждение в Сети Фото: Daily Mail

В комментариях сразу посыпались разнообразные теории как из рога изобилия. Одни комментаторы сравнили это явление с порталом в другую Вселенную из сериала "Очень странные дела", другие писали, что это означает конец света. Были и те, которые считают, что это явление связано с инопланетянами, а также, что это "открылись врата ада".

[ + – ] В комментариях сразу посыпались разнообразные теории как из рога изобилия. Одни комментаторы сравнили это явление с порталом в другую Вселенную из сериала "Очень странные дела", другие писали, что это означает конец света. Были и те, которые считают, что это явление связано с инопланетянами, а также, что это "открылись врата ада" Фото: Daily Mail

Но также были версии, которые гласили, что это свечение скорее всего, связано с большими светодиодными панелями, которые размещаются на рыбацких кораблях для привлечения косяков сайры. До сих пор точно установить причину красного свечения не удалось, так как не известно в каком месте Атлантического океана находился самолет и как низко он летел.

[ + – ] До сих пор точно установить причину красного свечения не удалось, так как не известно в каком месте Атлантического океана находился самолет и как низко он летел Фото: Daily Mail

Что касается наиболее приземленной версии со светодиодными панелями, то подобная технология действительно помогает рыбакам ловить больше рыбы в Атлантическом океане от Канады до Бермудских островов. Такие фонари светят в воду, и рыба может лучше разглядеть приманку и таким образом попадет в сети. Отражение от воды могло быть видно высоко в облаках.

[ + – ] Что касается наиболее приземленной версии со светодиодными панелями, то подобная технология действительно помогает рыбакам ловить больше рыбы в Атлантическом океане от Канады до Бермудских островов Фото: Daily Mail

Уже не впервые пилоты самолетов замечают подобные свечение над океанами. В 2014 году пилоты рейса Гонконг – Анкоридж (Аляска) пролетали недалеко от Камчатки над Тихим океаном и увидели необычные светящиеся облака. Это явление пилоты наблюдали в течении 5 часов из своего 10-часового полета.

[ + – ] Пилот написал, что никогда раньше ничего подобного не видел и предложит пользователям написать свои версии причин появления данного явления Фото: Daily Mail

Как объясняли тогда пилоты, они увидели сильную вспышку света, похожую на молнию, которая была направлена вверх, после чего появилось свечение красного и оранжевого света. Но никаких гроз, которые бы вызвали молнию в это время над Тихим океаном не было. До сих пор не известно, что это было за явление, хотя пилоты подумали, что это может быть извержение подводного вулкана. Но эта версия пока не подтвердилась.

Еще один похожий инцидент произошел с пилотом самолета, который летел над Тихим океаном к юго-востоку от Охотского моря. Тогда пилоту самолета также удалось сделать снимки странного свечения в облаках.

[ + – ] Еще один похожий инцидент произошел с пилотом самолета, который летел над Тихим океаном к юго-востоку от Охотского моря. Тогда пилоту самолета также удалось сделать снимки странного свечения в облаках Фото: Daily Mail

Как уже писал Фокус, жители Австралии заметили необычное розовое свечение в небе и причиной этого явления оказался каннабис.

Фокус также писал о необычном белом свечении в океане, которое называют "молочное море". Ученые впервые сделали снимок этого таинственного явления и объяснили, что это такое.