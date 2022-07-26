Портал в інший Всесвіт. Над Атлантичним океаном помітили незвичайне червоне свічення (фото)

У мережі відразу з'явилася маса теорій, одна з них вдало порівняла явище з порталом із серіалу "Дивні дива".

Анонімний користувач соціальної мережі Reddit опублікував серію фотографій, на яких зображено дивне червоне світіння у хмарах над Атлантикою. Деякі коментатори порівняли це явище з порталом до іншого Всесвіту з відомого серіалу. Але також є і приземленіше пояснення того, що відбувається, повідомляє Daily Mail.

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Таємниче вогненно-червоне світіння, сфотографоване пілотом, коли він пролітав над хмарами над Атлантичним океаном, викликало бурхливе обговорення в мережі. Пілот написав, що ніколи раніше нічого такого не бачив і запропонує користувачам написати свої версії причин появи цього явища.

[ + – ] Таємниче вогненно-червоне світіння, сфотографоване пілотом, коли він пролітав над хмарами над Атлантичним океаном, викликало бурхливе обговорення в мережі Фото: Daily Mail

У коментарях відразу посипалися різноманітні теорії як із рогу достатку. Одні коментатори порівняли це явище з порталом в інший Всесвіт із серіалу "Дивні дива", інші писали, що це означає кінець світу. Були й ті, які вважають, що це явище пов'язане з інопланетянами, а також, що це "відчинилася брама пекла".

[ + – ] У коментарях відразу посипалися різноманітні теорії як із рогу достатку. Одні коментатори порівняли це явище з порталом в інший Всесвіт із серіалу "Дивні дива", інші писали, що це означає кінець світу. Були і ті, які вважають, що це явище пов'язане з інопланетянами, а також, що це "відчинилася брама пекла" Фото: Daily Mail

Але також були версії, які говорили, що це світіння найімовірніше пов'язане з великими світлодіодними панелями, які розміщуються на рибальських кораблях для залучення косяків сайри. Досі точно встановити причину червоного світіння не вдалося, тому що не відомо де в Атлантичному океані знаходився літак і як низько він летів.

[ + – ] Досі точно встановити причину червоного світіння не вдалося, тому що не відомо в Атлантичному океані знаходився літак і як низько він летів Фото: Daily Mail

Щодо найприземленішої версії зі світлодіодними панелями, то така технологія дійсно допомагає рибалкам ловити більше риби в Атлантичному океані від Канади до Бермудських островів. Такі ліхтарі світять у воду, і риба може краще розглянути приманку і так потрапить у сіті. Відбиття від води могло бути видно високо у хмарах.

[ + – ] Щодо найприземленішої версії зі світлодіодними панелями, то така технологія дійсно допомагає рибалкам ловити більше риби в Атлантичному океані від Канади до Бермудських островів Фото: Daily Mail

Вже не вперше пілоти літаків помічають свічення над океанами. У 2014 році пілоти рейсу Гонконг — Анкорідж (Аляска) пролітали недалеко від Камчатки над Тихим океаном і побачили незвичайні хмари, що світяться. Це явище пілоти спостерігали протягом 5 годин зі свого 10-годинного польоту.

[ + – ] Пілот написав, що ніколи раніше нічого такого не бачив і запропонує користувачам написати свої версії причин появи цього явища Фото: Daily Mail

Як пояснювали тоді пілоти, вони побачили сильний спалах світла, схожий на блискавку, спрямовану вгору, після чого з'явилося свічення червоного та оранжевого світла. Але жодної грози, яка викликала б блискавку, в цей час над Тихим океаном не було. Досі не відомо, що це було за явище, хоч пілоти подумали, що це може бути виверження підводного вулкана. Але ця версія поки не підтвердилася.

Ще один схожий інцидент стався з пілотом літака, який летів над Тихим океаном на південний схід від моря Охотського. Тоді пілотові літака також вдалося зробити знімки дивного світіння у хмарах.

[ + – ] Ще один схожий інцидент стався з пілотом літака, який летів над Тихим океаном на південний схід від моря Охотського. Тоді пілоту літака також вдалося зробити знімки дивного світіння у хмарах Фото: Daily Mail

Як уже писав Фокус, жителі Австралії помітили незвичайне рожеве свічення в небі і причиною цього явища виявився канабіс.

Фокус також писав про незвичайне біле світіння в океані, яке називають "молочне море". Вчені вперше зробили знімок цього таємничого явища та пояснили, що це таке.