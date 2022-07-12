Учені вперше зробили знімок таємничого "молочного моря" в океані: що це таке

Дослідники змогли науково підтвердити стару морську легенду, відому з 18 століття.

Молочним морем учені назвали таємниче явище світіння води в океані, які багато століть моряки спостерігали, але ще жодного разу цей феномен не потрапляв в об'єктив камери, повідомляє The Guardian.

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Молочне море виникає через те, що біолюмінесцентні бактерії світяться у воді. Але цей феномен з'являється один або два рази на рік і триває не дуже довго, тому вченим важко сфотографувати це явище.

"Такі молочні моря неможливо побачити недалеко від берега, вони з'являються дуже далеко в океані. Тому ніколи не знаєш, коли потрібно відправити науковий корабель, щоб сфотографувати цю подію. На сьогодні лише небагато людей були свідками цього явища", — каже Стівен Міллер з університету штату Колорадо, США.

[ + – ] Молочне море виникає через те, що біолюмінесцентні бактерії світяться у воді. Але цей феномен з'являється один або два рази на рік і триває не дуже довго, тому вченим важко сфотографувати це явище Фото: Guardian

За словами вченого, незвичайне світіння у воді виникає через те, що біолюмінесцентні бактерії, можливо, так реагують на зміни океанських течій, які спричинені особливими атмосферними умовами.

"Я намагався дуже багато років отримати докази існування цього молочного моря і нарешті мені пощастило", — каже Міллер.

У Міллера вже були на руках фото із супутників, на яких було видно білу пляму в Індійському океані, яка мала площу приблизно 100 тисяч кв. км. Учений припустив, що це може бути те саме молочне море.

[ + – ] У Міллера вже були на руках фото із супутників, на яких було видно білу пляму в Індійському океані, яка мала площу приблизно 100 тисяч кв. км. Учений припустив, що це може бути те саме молочне море Фото: коронавирус ожирение статистика

Але пізніше він отримав повідомлення від моряків, які плавали у східній частині Індійського океану на своєму кораблі, які повідомили, що змогли сфотографувати незвичайну білу пляму в океані. З'ясувалося, що супутники і моряки одночасно спостерігали за тим самим феноменом у воді. Наразі фото моряків є першими наземними доказами існування молочних морів.

[ + – ] Моряки змогли сфотографувати незвичайну білу пляму в океані. З'ясувалося, що супутники і моряки одночасно спостерігали за тим самим феноменом у воді. Наразі фото моряків є першими наземними доказами існування молочних морів Фото: коронавирус ожирение статистика

Один із членів екіпажу корабля сказав Міллеру, що колір та інтенсивність свічення у воді були схожі на зірки, що світяться в темряві. Також моряки вказали на те, що світіння відбувалося приблизно на 10 метрів нижче поверхні океану і це не була тонка біла плівка на воді, як вважали раніше вчені.

"Вперше про подібні молочні моря, що світяться, почали повідомляти ще в 18 столітті. Але дотепер жодних доказів, що підтверджують це явище не було. Тепер ми знаємо, що це світіння займає величезну територію в океані. Найголовніше, що супутники, які в майбутньому зафіксують це явище зможуть вказати шлях для наукових кораблів, щоб учені змогли детальніше вивчити цей підводний феномен", — говорить Міллер.

За його словами, потрібно використовувати спеціальне обладнання, щоб узяти проби води, визначити точний склад цих молочних морів та отримати нові зображення. Згідно з дослідженням, молочне море, яке побачили моряки в Індійському океані, затрималося у воді на 45 ночей, адже саме вночі це явище й видно.

Якщо говорити про незвичайні явища, то Фокус уже писав про те, що в небі над Новою Зеландією вперше спостерігали незвичайну червону дугу. Це пов'язане зі змінами у південному полярному сяйві.