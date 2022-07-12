Ученые впервые сделали снимок таинственного "молочного моря" в океане: что это такое

Исследователи смогли научно подтвердить старую морскую легенду, которая была известна с 18 века.

Молочным морем ученые назвали таинственное явление свечение воды в океане, которые многие столетия моряки наблюдали, но еще ни разу этот феномен не попадал в объектив камеры, сообщает The Guardian.

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Молочное море возникает из-за того, что биолюминесцентные бактерии светятся в воде. Но этот феномен появляется один или два раза в год и длится не очень долго, поэтому ученым сложно сфотографировать это явление.

"Такие молочные моря невозможно увидеть недалеко от берега, они появляются очень далеко в океане. Поэтому никогда не знаешь, в какой время нужно отправить научный корабль, чтобы сфотографировать это событие. На сегодня лишь немногие люди были свидетелями этого явления", — говорит Стивен Миллер из университета штата Колорадо, США.

[ + – ] Молочное море возникает из-за того, что биолюминесцентные бактерии светятся в воде. Но этот феномен появляется один или два раза в год и длится не очень долго, поэтому ученым сложно сфотографировать это явление Фото: Guardian

По словам ученого, необычное свечение в воде возникает из-за того, что биолюминесцентные бактерии, возможно, таким образом реагируют на изменения океанских течений, которые вызваны особыми атмосферными условиями.

"Я пытался очень много лет получить доказательства существования этого молочного моря и наконец-то мне повезло", — говорит Миллер.

У Миллера уже были на руках фотографии со спутников, на которых было видно белое пятно в Индийском океане, которое имело площадь примерно 100 тысяч кв.км. Ученый предположил, что это может быть то самое молочное море.

[ + – ] У Миллера уже были на руках фотографии со спутников, на которых было видно белое пятно в Индийском океане, которое имело площадь примерно 100 тысяч кв.км. Ученый предположил, что это может быть то самое молочное море Фото: Guardian

Но позже он получил сообщение от моряков, которые плавали в восточной части Индийского океана на своем корабле, которые сообщили, что смогли сфотографировать необычное белое пятно в океане. Оказалось, что спутники и моряки одновременно наблюдали за одним и тем же феноменом в воде. Теперь фотографии моряков являются первыми наземными доказательствами существования молочных морей.

[ + – ] Моряки смогли сфотографировать необычное белое пятно в океане. Оказалось, что спутники и моряки одновременно наблюдали за одним и тем же феноменом в воде. Теперь фотографии моряков являются первыми наземными доказательствами существования молочных морей. Фото: Guardian

Один из членов экипажа корабля сказал Миллеру, что цвет и интенсивность свечения в воде были похожи на светящиеся в темноте звезды. Также моряки указали на то, что свечение происходило примерно на 10 метров ниже от поверхности океана и это не была тонкая белая пленка на воде, как считали раньше ученые.

"Впервые о подобных светящихся молочных морях начали сообщать еще в 18 веке. Но до нынешнего времени никаких доказательств, подтверждающих это явление не было. Теперь мы знаем, что это свечение занимает огромную территорию в океане. Самое главное, что спутники, которые в будущем зафиксируют это явление смогут указать путь для научных кораблей, чтобы ученые смогли более подробно изучить этот подводный феномен",- говорит Миллер.

По его словам, нужно использовать специальное оборудование, чтобы взять пробы воды, определить точный состав этих молочных морей и получить новые изображения. Согласно исследованию, молочное море, которое увидели моряки в Индийском океане задержалось в воде на 45 ночей, ведь именно ночью это явление и видно.

Если говорить о необычных явлениях, то Фокус уже писал о том, что в небе над Новой Зеландией впервые наблюдали необычную красную дугу. Это явление связано с изменениями в южном полярном сиянии.