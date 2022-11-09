Світло з інших світів чи підводний човен Росії: чим викликане таємниче блакитне "полярне сяйво"

Жителі лапландського села й дослідники запевняють, що незвичайне світіння не було схоже ні на що. І є пояснення.

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Село Абіско в Лапландії по-своєму унікальне місце й диво природи. По суті, над ним розташовується "блакитна діра" — ділянка неба площею від 10 до 20 квадратних кілометрів, яка залишається чистою незалежно від погодних умов, пише Daily Mail.

Здавалося б, блакитне "полярне сяйво" не повинно було привернути увагу місцевих жителів або спостерігачів, проте воно відрізнялося від того, що вченим і жителям Лапландії доводилося бачити раніше.

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На знімках можна розглянути блакитну лінію світла, яка висвітлює лапландське село. Спочатку шведські спостерігачі сприйняли її за дивне полярне сяйво, проте одна деталь збентежила їх — поки зелене полярне сяйво "танцювало" навколо, синє світло залишалося нерухомим.

[ + – ] Протягом усього часу спостережень "блакитне сяйво" залишалося нерухомим Фото: полярное сияние

За словами директора туристичної компанії "Вогні над Лапландією" Чада Блейклі, їхня команда фотографів десятиліття робить знімки нічного неба, проте нинішнє свічення не схоже ні на що, що вони бачили раніше.

Дослідники спробували розібратися, чим викликано загадкове "блакитне сяйво". Вчені припустили, що незвичайне світло "з інших світів" могло бути викликане російським підводним човном, який випробовував міжконтинентальні балістичні ракети.

До такого висновку вчених підштовхнув той факт, що 3 листопада, коли місцеві жителі та спостерігачі помітили незвичайне світло, Москва провела успішний випробувальний пуск балістичної ракети "Булава" з атомного підводного човна "Генералісимус Суворов" у Білому морі.

[ + – ] Москва успішно провела випробувальний пуск балістичної ракети "Булава" Фото: ракета

Зазначимо, що на користь цієї теорії також грає той факт, що ракетні випробування й раніше звинувачували в тому, що вони викликали химерне світлове шоу, схоже на північне сяйво. Наприклад, у 2017 році блакитні лінії були помічені в небі над Полярним колом. Тоді Росія запустила кілька ракет під час бойових навчань.

Полярне сяйво виникає в результаті зіштовхування частинок від сонячних бур, що наближаються, і газів в атмосфері Землі — ці зіткнення часто призводять до химерних і привабливих світінь.

До речі, найкращими пунктами для спостереження цього дива природи є місця на крайній півночі, наприклад Аляска, Канада, Ісландія, Гренландія, Норвегія, Фінляндія та Швеція.

Раніше Фокус писав про те, що над Атлантичним океаном помітили незвичайне червоне світіння.