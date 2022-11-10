Сонце пробило діру в магнітному полі Землі: через пробоїни в небі з'явилося рожеве сяйво (фото)

Черговий спалах на Сонці призвів до викиду потужного потоку сонячних частинок, які створили діру в магнітосфері Землі, а це спричинило появу незвичайного полярного сяйва.

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У магнітному полі Землі утворилася тимчасова тріщина через потужний потік сонячних частинок, які вирвалися із Сонця під час чергового сонячного спалаху. Ця діра в магнітосфері дозволила зарядженим сонячним частинкам проникнути глибше в атмосферу планети, внаслідок чого в небі над Норвегією помітили незвичайне, дуже рідкісне, рожеве полярне сяйво, пише Space.

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За дивовижним рожевим сяйвом змогла спостерігати туристична група на чолі з гідом Маркусом Варіком. За його словами, рідкісне небесне явище в небі над Норвегією з'явилося на короткий проміжок часу, всього на 2 хвилини, але залишило незабутнє враження. За словами Варіка, який водить групи туристів, щоб спостерігати за полярними сяйвами, це було найсильніше сяйво рожевого кольору, яке він бачив за понад 10 років своєї кар'єри гіда.

[ + – ] За дивовижним рожевим сяйвом змогла спостерігати туристична група на чолі з гідом Маркусом Варіком. За його словами, рідкісне небесне явище в небі над Норвегією з'явилося на короткий проміжок часу, всього на 2 хвилини, але залишило незабутнє враження Фото: space.com

Нашу планету від сонячного випромінювання та потоків частинок, що вилітають із Сонця внаслідок спалахів на зірці, захищає магнітне поле, яке створює ядро Землі. Але цього разу потік частинок був настільки потужним, що він утворив тимчасову діру в магнітосфері, хоча це призвело до появи малопотужної геомагнітної бурі рівня G1, вважають експерти з космічної погоди.

Полярні сяйва виникають через те, що деякі заряджені частинки сонячного вітру досягають атмосфери на висоті від 100 до 300 км над поверхнею планети. Коли ці частинки стикаються з атомами газів в атмосфері, вони нагрівають їх, викликаючи поява яскравих сяйв у полярних регіонах Землі.

[ + – ] Нашу планету від сонячного випромінювання та потоків частинок, що вилітають із Сонця внаслідок спалахів на зірці, захищає магнітне поле, яке створює ядро Землі. Але цього разу потік частинок був настільки потужним, що він утворив тимчасову дірку в магнітосфері, хоча це призвело до появи малопотужної геомагнітної бурі рівня G1, вважають експерти з космічної погоди Фото: space.com

Здебільшого полярні сяйва бувають зеленого кольору, і це пов'язано з тим, що сонячні частинки стикаються з атомами кисню у верхніх шарах атмосфери Землі. Але через те, що потік сонячних частинок проник трохи глибше в атмосферу, нижче за 100 км, там він зіткнувся з атомами азоту, газу якого багато в цьому шарі атмосфери. Це й викликало появу рожевого полярного сяйва. Водночас, за словами Варика, з'явилося потужне полярне сяйво зеленого кольору і воно протрималося протягом декількох годин.

[ + – ] Водночас, за словами Варика, з'явилося потужне полярне сяйво зеленого кольору, і воно протрималося в небі протягом кількох годин Фото: space.com

Експерти з космічної погоди вважають, що тріщина в магнітному полі Землі зникла через 6 годин після появи. Але в цей час у небі над Швецією помітили дивну смугу блакитного світла, де вона нерухомо висіла приблизно пів години.

Експерти не впевнені, чи це незвичайне явище було якимось невідомим типом полярного сяйва, яке також з'явилося в результаті дірки в магнітному полі, або ж воно було результатом якоїсь іншої події.

Про це блакитне полярне сяйво, яке спостерігали у Швеції, вже писав Фокус. Деякі експерти припустили, що такий слід могла залишити російська балістична ракета.

Також Фокус писав про те, що астронавти МКС змогли не лише спостерігати з космосу, а й зняли на відео, неймовірно красиве полярне сяйво на Землі.