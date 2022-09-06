Астронавти МКС зняли нове неймовірно красиве полярне сяйво на Землі (відео)

Відео з полярним сяйвом набрало в офіційному акаунті МКС понад 100 тисяч переглядів.

Під час руху МКС на низькій навколоземній орбіті астронавти спостерігали за дивовижним полярним сяйвом над Індійським океаном. У результаті створили відеоролик, на якому видно це захопливе атмосферне явище. В офіційному акаунті МКС у Twitter це відео зібрало вже 114 тисяч переглядів, пише Daily Mail.

На відео видно не тільки полярне сяйво, яке накрило Індійський океан і Коралове море на схід від Австралії, а й Місяць, що відбиває сонячне світло.

Полярні сяйва з'являються Землі, коли заряджені сонячні частинки зіштовхуються з газами в атмосфері Землі. Це переважно відбувається під час геомагнітних бур, і більшість цих частинок відбиває магнітне поле нашої планети.

Але коли геомагнітні бурі особливо сильні, то набагато більше сонячних частинок проникає в атмосферу, що стає причиною появи особливо яскравих полярних сяйв. Вони бувають різного кольору, але в основному мають блідо-зелений або рожевий відтінок.

Астронавти МКС мають унікальну можливість отримати кращий вид на полярні сяйва, чим вони неодноразово вже користувалися та надсилали на Землю свої зображення цього атмосферного явища.

На півночі планети за полярними сяйвами найкраще спостерігати з території Канади та Гренландії, а також Ісландії та Скандинавських країн. Тут можна побачити Північні полярні сяйва. А Південні полярні сяйва найкраще спостерігати з острова Тасманія біля Австралії та з території Нової Зеландії. В офіційному акаунті МКС у Twitter відео з полярним сяйвом зібрало вже 114 тисяч переглядів.

Останнім часом спостерігається збільшення активності Сонця внаслідок того, що воно наближається до найактивнішої фази свого 11-річного сонячного циклу. Цей сонячний максимум має настати у 2024 році.

Тому на Сонці з'являється багато спалахів і потужних викидів сонячних частинок, що летять до Землі. Вчені вважають, що подібний рівень активності Сонця спостерігався в цей же період, але в попередньому сонячному циклі.

Фокус уже писав про те, що астронавти МКС зробили знімки полярного сяйва, яке виникло внаслідок дуже потужного потоку плазми, що вирвався із Сонця.

Фокус також писав про те, що недавні потужні спалахи на Сонці та виверження плазми спровокували появу геомагнітних бур і полярних сяйв у нижчих широтах на Землі.

Що стосується потоків плазми від Сонця, то, як уже писав Фокус, один із них врізався в космічний апарат Solar Orbiter. Але апарат навіть зміг отримати зиск від такого зіткнення.